Das Fenster des Kinderzimmers geht auf den Hof, der nicht gerade ein Lichtschacht ist, aber doch eng und dunkel, und reizvoll nur, wenn von seinem Grunde die Stimmen der Hofsänger herauftönen, die Scheiben ringsum klirren und kleine in Zeitungspapier gewickelte Münzen hinunterfliegen, die Tauben des armen Mannes, der das holprige Pflaster nach ihnen abweidet, und, dort, dort, rufen die Kinder und hängen gefährlich weit zum Fenster hinaus. Aber das geschieht vor der Schule fast nie.

Früh am Morgen, vor der Schule, stellen die Kinder einen Schnürstiefelfuß auf die Stufe des Erkers, schnüren und reißen die brüchigen Senkel ab, knoten und schnüren wieder, starren in das daneben aufgeschlagene Schulbuch, trinken angewidert ihren Eichelkaffee, der in einer geblümten Tasse ebenfalls auf der Stufe steht. Hinten werden ihnen dabei vom Kindermädchen die langen Zöpfe geflochten, die Graubrotscheibe mit der Rübenmarmelade bleibt unberührt. Auf dem schmalen Korridor rennen sie mit der Stirn gegen das wieder einmal nicht zur Seite gebundene Turngerät, der Schädel brummt wie ein Maikäfer, Maikäfer flieg, mein Vater ist im Krieg, die Mutter schläft noch in ihrem breiten Bett, wird sich später frisieren lassen, Einkäufe machen, zur Gesangsstunde gehen.

Das Treppenhaus ist vornehm, mit goldenen Lanzenspitzen am Liftgehäuse, mit Wasserlilien im Mosaikfenster, mit statt des Geländers einer dicken blauen Kordel, deren Bommeln man abreißen kann, auch schon abgerissen hat, weswegen der Portier ein Feind ist, an dem man sich mäuschenklein vorbeischleichen muß. Die Von-der-Heydt-Straße, in der die Kinder zu Hause sind, ist langweilig, mit schmalen Vorgärten und überhaupt keinen Geschäften, daß gegenüber der Admiral von Tirpitz wohnt, interessiert nicht, eher schon die Gedenktafel für eine junge russische Mathematikerin, Sonja Kowalewska, deren Beruf befremdet, deren Name jedoch entzückt.

Ob auf der Herkulesbrücke wirklich ein bronzener Herkules gestanden hat, werden sich die Kinder, viele Jahrzehnte später, wenn die ganze Gegend ein Ödland ist, nicht mehr erinnern, aber auch da genügte gewiß schon der Name, ein Stück griechischer Sage in dem grauen Berliner Morgen, durch den die Kokswagen rumpeln und die Glocke des Bolle-Milchmanns gellt. Auf der Brücke muß man stehen bleiben und nach einer Leiche Ausschau halten, es schwamm eine Leiche im Landwehrkanal, Landwehrkanal, das Lied wird zu Hause im Chor gesungen, und die Mutter hält sich die Ohren zu.

Der Schulweg besteht aus Rennen und Trödeln, der hübsche, mit Bäumen und Büschen bestandene Lützowplatz wird im Laufschritt überquert, in der Schillstraße, der Nettelbeckstraße wird dann wieder getrödelt und in die Schaufenster gesehen. Unbedingt stehen bleiben muß man vor der Auslage mit den Schneiderpuppen, hohe Brust und flacher Leib, statt der Beine ein schwarzer Dreifuß, eine glänzende Holzkugel statt des Kopfes, eine wie die andere, aber für die Kinder keineswegs alle gleich aussehend, so daß sie ihnen Namen gegeben haben, Fräulein Rosa von Tannenburg, Fräulein Pimpelmaier, Fräulein Maurokordatis, und wenn das Fräulein von Tannenburg vorne steht, müssen sich die Kinder rasch und unauffällig anspucken, weil sie schon wissen, daß das Fräulein Unglück bringt.

Stehengeblieben wird auch vor den Sarggeschäften, die es hier in großer Anzahl gibt, mit brennenden Kerzen auf hohen Kandelabern, mit Wachsliliensträußen und silberbeschlagenen Prachtsärgen, leeren natürlich, die aber für die Kinder bewohnt sind von geheimnisvollen Toten, die eines Tages, gerade, wenn sie vorbeikommen, den Deckel zurückschlagen und sich erheben werden.

Bei den ebenso zahlreich vertretenen Antiquaren gibt es außer den von zu Hause bekannten und darum unbeachteten „antiken“ Möbeln Dinge von größter Anziehungskraft, einen Ring mit einem gemalten Auge, ein Schiff in der Flasche, ein flaches, von Schlangenhaaren umgebenes Gesicht aus grobem Kalkstein, das die Augen fürchterlich aufreißt und eine graue Zunge heraushängen läßt. Der in frischen Farben gemalte Jüngling, der, an einen Baum gebunden und von vielen Pfeilen durchbohrt, furchtbar blutet, befindet sich im letzten Geschäft, links, wenn die Kinder, bis zehn zählend, seinen Anblick ertragen haben, biegen sie schon in die Kleiststraße und rennen wieder, aber mit aufmerksam nach links gewendeten Köpfen, um den Augenblick nicht zu verpassen, in dem die rote U-Bahn aus der Tiefe auftaucht oder sich vom hohen Damm in die Tiefe hinabstürzt, der Station Wittenbergplatz zu.