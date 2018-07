Von Heidewig Fankhänel

Wir haben es oft erlebt, wenn unter deutschen Philologen das Wort „Comprehensive School“ fiel (sie sprechen gern, mit einem hörbaren Unterton, von „Einheitsschule“): verächtliches Schweigen, zornige Proteste – ja „die Engländer ...“, ja „die Sozis...“. Auf diesem Hintergrund erschien es uns besonders interessant, wie denn nun eine junge deutsche Philologin diese „Comprehensive Schools“ sieht, nachdem sie nicht mehr nur Kritisches davon gehört, sondern ein Jahr an einer solchen Schule unterrichtet hat.

Die Comprehensive School wurde nach dem Krieg von den Sozialisten in England eingeführt und hat noch heute mit dem leidenschaftlichen Widerstand des traditionellen Schulwesens und seiner um dessen Existenz hängenden Vertreter zu kämpfen. Immer wieder kommt es zu turbulenten Demonstrationen, wenn irgendwo in Großbritannien eine der alten, traditionsreichen Grammar Schools durch eine Comprehensive School ersetzt werden soll, die eine Art simultaner Volks-, Mittel- und Oberschule darstellt und, wenn sie sich auf die Dauer durchsetzt, alle anderen Schultypen überflüssig machen wird.

Der Aufbau einer Comprehensive School ist zugleich kompliziert und genial einfach. Eine Reihe von traditionellen englischen Schulcharakteristiken, wie etwa das pädagogisch bewährte Housemaster- und Tutoren-System, wird beibehalten.

Jedem Kind, das mit zehn oder elf Jahren die fünfklassige Grundschule (Primary School) verläßt, soll durch die Comprehensive School die reale Möglichkeit geboten werden, eine seinen Anlagen und seinem Interesse entsprechende Ausbildung zu erhalten, ohne sich schon im Kindesalter entscheiden zu müssen, ob es den geistes- oder naturwissenschaftlichen Zweig oder überhaupt eine höhere Schule besuchen will.

Um den verschiedenen Begabungsrichtungen und Begabungsstufen möglichst gerecht zu werden, ist jeder Schülerjahrgang in sieben Ströme, streams, eingeteilt, zwischen denen die Schüler, je nach ihren Leistungen, hin- und herpendeln können. Dies hat den unschätzbaren Vorteil, daß kein Kind am falschen Fleck sitzt; daß sich also niemand mühsam und freudlos zum Abitur schleppen muß, wenn sich seine frühere geistige Aktivität im Laufe der Schulzeit verliert, daß aber auch niemand auf eine höhere Schulbildung verzichten muß, wenn sein geistiges Wachstum später einsetzt, als das in der Regel der Fall ist.

Abgesehen von einem festen Kern an Fächern (Sprache, Rechnen, Sport), werden den Schülern in diesen sieben Strömen eines jeden Jahrgangs die mannigfaltigsten Ausbildungschancen eingeräumt. Es gibt in jeder Comprehensive School Laboratorien, Werkräume, handwerklich-technische Abteilungen und Kurse, in denen jedes Kind seine spezifische Begabung entdecken und weiterentwickeln kann. Für die intellektuell Begabten existieren Klassen, die leistungsmäßig den traditionellen Grammar Schools entsprechen oder sie sogar durch moderne und intensivere Lehrmethodik übertreffen sollen.