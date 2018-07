Inhalt Seite 1 — Zerstückelte Kommandos Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Thomas von Randow

Im Kopfhörer des Piloten, der einen Militärflugplatz in der Nähe von Washington anflog, knackte und rauschte es wie immer, aber die Stimme des Sprechers vom Flughafen-Kontrollturm war bedeutend klarer zu vernehmen als sonst, und das, obwohl die Kommandos ungewohnt schnell und „zackig“ klangen.

Tatsächlich empfing der Pilot nicht direkt das, was der Mann im Kontrollturm gesagt hatte, sondern eine künstlich verkürzte Sprache. Dafür sorgte ein Sprachkompressor, ein Gerät, dessen Arbeitsweise sich bildhaft so erklären läßt: Die Kommandos werden zunächst auf ein Tonband aufgenommen, das anschließend in Tausende von einzelnen Stücken zerschnitten wird. Jedes zweite Stück wird fortgeworfen und der Rest wieder zu einem Band zusammengeklebt, das dann – nur noch halb so lang wie das ursprüngliche – am Sender des Kontrollturms abläuft. In Wirklichkeit ist das Verfahren nicht so umständlich. Es wird von einem spitzfindig konstruierten elektronischen Apparat durchgeführt, der jene Sprachkompression so schnell bewerkstelligt, daß zwischen der Abgabe des Kommandos und dessen Empfang im Flugzeug nur ein Bruchteil einer Sekunde vergeht.

Was wird dadurch gewonnen? „Eine komprimierte Sprache provoziert die Aufmerksamkeit des Hörers enorm, sie schärft sozusagen seine Ohren“, erklärt Dr. David B. Orr vom American Institute for Research (AIR) in Silver Spring (Maryland), „deshalb versteht er das Gesagte besser.“

Dr. Orr beschäftigt sich seit zwei Jahren mit der Sprachkompression. Er und seine Mitarbeiter haben herausgefunden, daß der Mensch ohne jede Übung bis zu 300 gesprochene Wörter pro Minute verstehen kann, was etwa dem Doppelten der normalen Sprechgeschwindigkeit entspricht. Für Blinde, die darauf angewiesen sind, den Inhalt von Büchern und Zeitungen von Tonbändern abzuhören, könnte eine solche Komprimierung der Sprache von großem Nutzen sein. Außerdem haben die AIR-Forscher festgestellt, daß Analphabeten sehr viel rascher lesen lernen, wenn die ihnen an der Tafel oder im Lehrbuch präsentierten Wörter und Sätze von Schnellsprechtonbändern simultan vorgelesen werden.

Bei derartigen Studien fiel nun den Wissenschaftlern in Silver Spring auf, daß die künstlich beschleunigte Sprache auch besser registriert wird und der Zuhörer selbst dann noch vieles versteht, wenn man ihn mit starken Geräuschen stört, unter deren Einfluß normal gesprochene Sätze nicht mehr erfaßt würden.

Diese Erfahrung macht sich jetzt die US-Luftwaffe zunutze. Ihre Techniker und Psychologen haben die Komprimierung noch mit einer weiteren Manipulation der gesprochenen Kommandos gekoppelt: Im Empfangsgerät des Piloten ist ein Verzögerungsapparat eingebaut, der bewirkt, daß im linken Kopfhörer die Befehle um einen Sekundenbruchteil später erklingen als im rechten. Diese Verzögerung empfindet der Flugzeugführer zwar nicht, aber der „Stereoeffekt“ ermöglicht es offenbar, dem Hörzentrum im Gehirn das Gesprochene deutlicher aus den Störgeräuschen herauszusieben. Warum dies so ist, darüber sind sich die Wissenschaftler noch nicht einig. An der Wirksamkeit dieses Tricks jedoch besteht kein Zweifel. (Übrigens ist man darauf bei Beobachtungen auf Cocktailpartys gekommen. Wer sich in einer lärmenden Gesellschaft mit einem anderen zu unterhalten versucht, blickt seinen Gesprächspartner meistens aus den Augenwinkeln an, das heißt, er stellt unbewußt seinen Kopf so, daß die vom Mund des Partners ausgehenden Schallwellen das eine Ohr früher erreichen als das andere.)