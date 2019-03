Gefangen und festgehalten im Land der Negeraufstände

Von Bernhard Grzimek

Die Sache fing eigentlich ganz harmlos an. Nachdem ich in Uganda den Amhpicar, das Schwimmauto, erprobt – hatte, wollte ich die letzten paar Tage dieser Reise nutzen, und den Rudolf-See besuchen. Er ist im Norden Kenyas als einer der letzten von den großen afrikanischen Seen entdeckt worden, genau gesagt am 6. März 1888 von dem reichen ungarischen Grafen Samuel Teleki von Szek zusammen mit dem Leutnant von Höhnel, nach vierzehn Monaten Fußmarsch und vielen Abenteuern und Kämpfen.

Ich machte es mir, siebenundsiebzig Jahre später, etwas bequemer. Dazu mietete ich in Kampala, der Hauptstadt Ugandas am Nordende des Victoria-Sees, ein Kleinflugzeug mit einem britischen Piloten. Mit solchen Lufttaxen, meist viersitzigen, einmotorigen Kleinflugzeugen, kommt man in Ostafrika nicht nur sehr viel schneller an sein Ziel, sondern auch billiger. Sie fliegen ja schnurgerade über Wasser und Land, so daß viel weniger Kilometer zu zahlen sind als mit dem Auto auf den wenigen Straßen. Mit mir stieg noch mein Kameramann Alan Root in den leichten, etwas gebrechlich wirkenden Apparat.

Von Entebbe, dem Flughafen Kampalas, bis an die Westküste des Rudolf-Sees sind etwa 500 Kilometer zu fliegen, also eine Entfernung wie von Frankfurt/Main nach Frankfurt/Oder oder nach Schleswig. Die letzten anderthalb Stunden ging es über Halbwüsten, Gebirge, unbewohnte weite, gelbbraun glitzernde Flächen mit wenig Grün dazwischen. Das ist das Land der Turkana, umherziehender Rinder- und Schafzüchter, bei denen die Männer auch heute noch meistens nackt umherlaufen.

Zweimal, dreimal schwebte unser Maschinchen am Ufer des Sees im Kreise herum, bis der Pilot sich entschloß, ein paar Stöcke und weiße Steine in einer Sandfläche als markierte Landebahn anzusehen. Das Flugzeug wirbelte eine Riesenstaubwolke auf, als es ausrollte. Ringsum ein paar Palmen, ein einsam wandelndes mageres Dromedar und Sand, Sand, Sand.

Splitterfasernackte junge Männer packen unser Gepäck und tragen es zu einer großen Strohhütte am Wasser. Hier wohnt einsam ein Europäer, ein Brite, der den Turkana-Nomaden das Fischen im See beibringen soll. Ein recht einsames Leben. Am Abend gehen wir noch schwimmen an einer Stelle, wo es bestimmt keine Krokodile geben soll. Die Sonne gleitet das letzte Stück am wolkenlosen, reinblauen Himmel hinunter, spiegelt sich im ebenso blauen, riesigen See und verschwindet apfelsinenrot hinter graurötlichen kahlen Gebirgen. Das Wasser ist warm, aber schwach salzig.