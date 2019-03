Inhalt Seite 1 — Auf der Suche nach der neuen Linken Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Karl Heinz Wocker

London, Ende September

Fast jeder Politiker, der hoch hinauf will, kommt irgendwann an den Punkt, an dem es von ihm heißt, nun sei er plötzlich kühl geworden, heilige die Mittel mit dem Zweck und kenne die alten Freunde nicht mehr. Englands liberaler Parteiführer Joseph Grimond, der in einem der kältesten Wahlkreise Europas zu Hause ist, hat diesen Punkt offenbar umgangen, es ist ganz unmöglich, von ihm nicht angetan zu sein. Das Leben mit und ohne Politik macht ihm offenkundig Spaß, und wenn ihm sein jungenhafter Charme auch längst ein wichtiges Hilfsmittel zur Attraktion von Fernsehzuschauern geworden ist, so hat er doch sein gutes Aussehen nicht in jenes Public-Relations-Gesicht verwandelt, das viele Politiker beim Betreten eines Studios aufsetzen – ohne zu ahnen, daß ihre TV-Berater viel schlechtere Fernsehpsychologen sind als die in zehn oder fünfzehn Jahren harter Abendfron abgebrühten Bildschirmkunden.

Grimond wird von seinen Liberalen als ein wirklicher "Leader" verehrt, und der Parteitag in Scarborough in der vergangenen Woche hat ihm alle Vollmachten gegeben, die er braucht, wenn er der Partei Boden gewinnen will. Mit zupackendem Geschick hat er die Delegierten sogleich auf seine Schlußansprache als "Plattform" eines kommenden Wahlkampfes festgelegt. Seiner kurzen Rede kurzer Sinn: Die Labour Party hat nicht gehalten, was wir alle (also auch ich, Jo Grimond) uns von ihr versprochen haben. Vor einer Wiederkehr der Konservativen jedoch möge England von Sankt Georg bewahrt bleiben, mit Amtshilfe durch Sankt Andreas in Schottland. Letzteres ist besonders wichtig, denn die Hälfte ihrer zehn Unterhaussitze gewannen die Liberalen im äußersten Norden der britischen Inseln.

In England dominieren derzeit junge Parteiführer. Grimond, Jahrgang 1913, ist drei Jahre älter als Wilson und Heath. Unter schottischen Fahnen aus dem Krieg heimgekommen, machte er sich 1945 an den Wahlkreis der Orkney- und Shetland-Inseln heran, eine konservative Hochburg. Schon beim zweiten Anlauf gelang ihm der Sieg. Jetzt hat er dort rund 63 Prozent des Fischervolkes hinter sich. Dort oben ist eine Unterhauswahl mehr als ein Lokalereignis. Man ist 800 Kilometer von London entfernt, und so leicht verirrt sich kein prominenter Widersacher in diese Gegend. Grimond verbringt zwischen den Orkneys und der Hauptstadt viele hundert Stunden des Jahres im Flugzeug. Aus London selbst zu stammen, disqualifiziert im Augenblick geradezu für eine Position in der liberalen Partei. Grimond fürchtet allerdings ein Großstadtauditorium so wenig wie ein Treffen unter Highlanders, denn er ist auf der Bühne eigentlich noch besser als vor der Kamera. Seine rhetorische Begabung – die er als Anwalt entwickelt hat – übertrifft die der beiden Rivalen Wilson und Heath. Ihr ist aber jede Demagogie fremd.

Es ist Grimond gelegentlich nachgesagt worden, er verdanke seinen Aufstieg vor allem der Heirat mit einer Enkelin des liberalen Premierministers Asquith. Diese Version übersieht den entscheidenden Grund. Seit Grimonds Wahl zum Parteiführer (1956) geht es mit den Liberalen langsam, aber stetig aufwärts, wobei der "Leader" und die Partei wechselseitig voneinander profitierten. Aber das wäre nicht möglich gewesen ohne den Knick, den Suez in der Popularitätskurve der Konservativen hinterließ. Edens Rücktritt und der letzte Tiefpunkt des Nachkriegsliberalismus fielen zeitlich zusammen. Im Februar 1957 ging in einer Nachwahl der Wahlkreis Carmarthen verloren. Dadurch schrumpfte die liberale Fraktion von sechs auf fünf. Die Wunde schmerzte um so mehr, als es ausgerechnet die zur Labour übergelaufene Tochter eines anderen liberalen Premierministers, Lloyd Georges, war, die hier wieder ins Unterhaus einzog.

Von da an wendete sich das Geschick der Partei. Die nächsten Nachwahlen zeigten ein Ansteigen des Stimmanteils der Liberalen. Grimonds Schwager Mark Bonham Carter gewann im März 1958 den Konservativen den Wahlkreis Torrington ab. Ein Jahr später prangte Grimonds Bild bereits auf dem liberalen Wahlmanifest. Drei Mandate wurden hinzugewonnen, als 1964 die Ausrichtung auf den Parteichef noch deutlichere Formen annahm. Die Stimmenzahl, die lange Zeit bei rund siebenhunderttausend stagniert hatte, stieg auf über drei Millionen an, jeder zehnte Engländer hatte Grimond gewählt.