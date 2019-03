Inhalt Seite 1 — Auftrieb für die Konservativen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Rom, im September

Vier Momente haben die ersten zwei Wochen der vierten Konzils-Session beherrscht:

Erstens: die Rede, die der Papst am Vorabend der Wiedereröffnung der großen Kirchenversammlung in den Katakomben der Heiligen Domitilla hielt. Darin zog er eine Parallele zur V:rfolgung der frühchristlichen Kirche und beklagte die Versuche der Kommunisten, in Osteuropa das religiöse Leben zu ersticken.

Zweitens: die – ebenfalls kurz vor dem Zusammentritt des Konzils erfolgte – Veröffentlichung der Enzyklika "Mysterium Fidei". Darin verwarf der Papst die von einigen holländischen Theologen vertretene Auffassung, die Verwandlung von Brot und Wein während der Messe in Fleisch und Blut Christi sei nur symbolisch zu verstehen. Dies hat den konservativen Theologen des Konzils, die sich gegen allzu viele Neuerungen wenden, neuen Auftrieb gegeben.

Drittens: die vom Papst angekündigte Bildung einer Bischofssynode, die ihm hilfreich zur Sete stehen soll, wenn es die Umstände seiner Ansicht nach erfordern.

Viertens: Das Konzil hat zu Beginn der zweiten Sitzungswoche mit großer Mehrheit (1997 gegen 221 Stimmen) eine Überweisung des Schemas über die Religionsfreiheit an die zuständige Kommission beschlossen; damit begann die Debatte über das große Schema von der Stellung der Kirche zur modernen Welt, das Kernschema des ganzen Konzils. Die Konzilsväter sind nach Erledigung der allgemeinen Diskussion schon in die Überprüfung des Vorwortes und des ersten Kapitels eingetreten. Die Diskussion rollt in gedämpftem Ton ab. Die Kontraste zwischen den Konservativen und den Reformisten waren – bisher – nicht so scharf wie bei der Erörterung über die Religionsfreiheit.

Gedanken aus der Katakomben-Rede Pauls VI. waren auch in seiner Ansprache bei der Eröffnungssitzung angeklungen. Der Papst sprach unumwunden von der "schweren und harten Unterdrückung, die in nicht wenigen Ländern die katholische Kirche bedrängt und sie mit berechnetem Despotismus zu ersticken und auszulöschen droht". Solche Worte hatte man in Rom seit den Zeiten Pius’ XII. nicht mehr gehört. Sie stellen kein antikommunistisches Lippenbekenntnis und auch keinen Aufruf zu einem Kreuzzug dar, sie sind vielmehr ein Appell zum Widerstand. "Es ist für die Katholiken, die das Glück haben, in der Freiheit zu leben, nützlich, die Brüder und Schwestern nicht zu vergessen, die ihr Leben in den modernen Katakomben fristen müssen, und darüber nachzudenken, daß ohne Wachsamkeit und Einheit alle das gleiche Schicksal erleiden könnten." Der Heilige Stuhl sei stets zu ehrlichen und würdigen Verhandlungen bereit und wolle gern das erlittene Unrecht verzeihen, wenn ihm sichere Zeichen des guten Willens gegeben würden.