Neuer Kandidat für Veba-Vorstand

Der amtierende Bundesschatzminister Dollinger möchte den Vorstandsvorsitzenden der Saarbergwerke AG, Roishoven, zum neuen Veba-Generaldirektor machen. Für diesen Posten waren vorher "im Gespräch": Mommsen (Vorstandsmitglied bei Phoenix-Rheinrohr), Goergen (bis zum Verkauf seines Aktienpakets an der Henschel-Werke AG, Kassel, an Rheinstahl Henschel-Generaldirektor) und Abteilungsleiter Woratz vom Bundeswirtschaftsministerium. Am 12. Oktober soll sich der Veba-Aufsichtsrat mit der Vorstandsfrage befassen. Wie zu erfahren ist, sind längst nicht alle Mitglieder dieses Gremiums der Auffassung, daß sie – da sie nicht mehr das Aktienkapital repräsentieren – noch vor der nächsten Hauptversammlung vollendete Tatsachen schaffen sollten.

Umsatz wuchs langsamer

Der Gesamtumsatz der Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG (BASF), Ludwigshafen, lag in den ersten acht Monaten des Geschäftsjahres 1965 um 10 Prozent über dem des vorjährigen Vergleichszeitraumes. In den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres war der Umsatz um 17 Prozent und im Gesamtjahr 1964 um 18,1 Prozent gestiegen. Die Ertragsentwicklung läßt, so heißt es in einem Aktionärsbrief, wieder ein gutes Jahresergebnis erhoffen. In Börsenkreisen ist man der Ansicht, daß die Gesellschaft für 1964 wieder eine Dividende von 20 Prozent – auch auf das in diesem Jahr erhöhte – Kapital zahlen wird.

Hilton gibt Beratungslizenzen

Eines der größten Hotelunternehmen der Welt, der Hilton-Konzern, erweitert seine Geschäftstätigkeit. Nach dem Beispiel von Sheraton, seinem größten Konkurrenten, der schon vor drei Jahren "Beratungslizenzen" an andere Hotelbetriebe vergab, bietet Hilton jetzt ebenfalls solche Lizenzen an, die kleineren Hotels erlauben, die Organisationsmethoden von Hilton und dessen Erfahrungen im modernen Hotelservice zu übernehmen. Für diese Lizenzen bezahlen die interessierten Hotels zwischen 7500 und 15 000 Dollar. Außerdem erhält Hilton 4 Prozent des Umsatzes des Lizenznehmers.

Neue Monatszeitschrift