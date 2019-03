Inhalt Seite 1 — Berliner Kritik an Bonn Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von René Bayer

Berlin, Ende September

Zum zweitenmal seit der Bundestagswahl trafen sich Senatsrat Horst Korber und DDR-Staatssekretär Michael Kohl am Montag zu einem ergebnislosen Gespräch über Passierscheinfragen; zum drittenmal am Mittwoch im Ostberliner Haus der Ministerien. Gewöhnlich fallen dort die Entscheidungen, vor allem dann, wenn sich eine Veränderung der östlichen Verhandlungsposition als notwendig erweist, weil Kohl nur in Ostberlin mit seinen Auftraggebern sofort Kontakt aufnehmen kann. Diesmal brauchte Kohl nicht nachzufragen – ein Zeichen dafür, daß die östliche Position unverrückbar ist.

Die DDR-Regierung hatte angeboten, das bisherige Abkommen, das am 24. September abgelaufen ist, zu erneuern, allerdings nur bis zum 31. Januar 1966. Weihnachts- und Neujahrsbesuche der Westberliner in Ostberlin sollten also erlaubt sein, und die Stelle für dringende Familienangelegenheiten bis zum 31. Januar 1966 geöffnet bleiben.

Der Bonner Staatssekretärausschuß und mit ihm die Bundesregierung aber hatten dem Senat von Westberlin auferlegt, den östlichen Vorschlag nur unter drei Voraussetzungen zu unterschreiben: Zunächst sollte die Besuchsphase Weihnachten/Neujahr sichergestellt sein. Das war in dem östlichen Vorschlag sowieso enthalten. Dann sollte die Stelle für dringende Familienangelegenheiten aus dem Handel herausgenommen und unbegrenzt zu Diensten sein. Schließlich verlangte der Staatssekretärausschuß, daß der Termin für den Beginn der neuen Verhandlungen über ein Abkommen für das Jahr 1966 jetzt schon festgelegt werden sollte.

Ostberlin hätte über diese Punkte vielleicht mit sich reden lassen, wenn sie nicht offenkundige Bonner Auflagen für die vom Senat geführten Gespräche gewesen wären. Bei den früheren Verhandlungen wußte man in Ostberlin stets, daß der Senat im Einvernehmen mit der Bundesregierung stand; seit dem 16. August aber hat sich die Situation verändert. Damals hatte der Senat den östlichen Vorschlag empfehlend an die Bundesregierung weitergegeben. Der Staatssekretärausschuß und die Bundesregierung aber lehnten ab. Allerdings wäre es auch ohne die Meinungsverschiedenheiten zwischen Berlin und Bonn sehr fraglich gewesen, ob Ostberlin die Passierscheinstelle für dringende Familienangelegenheiten ohne jede Gegenleistung weiter bestehen lassen hätte.

Im übrigen hat Ostberlin schon gezeigt, wie es die Stelle für dringende Familienangelegenheiten als Verhandlungsinstrument zu nutzen versteht. Die östlichen Postbediensteten waren am 25. September wieder nach Berlin geschickt worden, obgleich das Abkommen am 24. September abgelaufen war – allerdings "in der Überzeugung, daß Senatsrat Korber bei dem Gespräch vom Sonnabend, dem 25. September, neun Uhr früh, zur Unterschrift bevollmächtigt sei". Das war Korber nicht. Dennoch ließ Kohl am Montag, dem 27. September, eine neue Verlängerung der Dienstleistungen zugunsten dringender Familienfälle bis zum 30. September zu. Doch kündigte Kohl eine wesentliche Einschränkung an: Als dringende Familienangelegenheiten sollen nur noch Todesfälle und lebensgefährliche Erkrankungen gelten, aber nicht mehr Eheschließungen und Kindtaufen. Der Grund dafür war sowohl politischer als auch technischer Art: Politisch sollte deutlich werden, wozu die Regierung der DDR entschlossen ist, wenn ihr Vorschlag nicht unterschrieben wird, technisch soll die ganze Sache am 30. September ein Ende haben, es sollen also keine Passierscheine mehr ausgestellt werden, die möglicherweise erst im Oktober in Anspruch genommen werden.