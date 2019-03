Von Heinz Josef Herbort

Das Schild vor der roten Klinkervilla in der Dahlemer Thielallee trägt noch den Namen eines früheren Bewohners. Der Sekretär – in weißer Jacke, "Parlez-vous français?" – führt den Besucher durch ein großes Musikzimmer über eine Terrasse auf gepflegten Rasen. Ab und zu eine britische oder amerikanische Maschine, die niedrig über das Haus hinwegbrummt, ansonsten ist angenehme Ruhe um die Residenz des zweitmächtigsten Mannes im Berliner Musikleben, des neuen Generalmusikdirektors der Westberliner Deutschen Oper und Chefs des Rundfunk-Sinfonie-Orchesters Berlin, der in diesen Tagen seine Arbeit aufnahm.

Als Lorin Maazel im Januar 1964 in diese beiden Ämter berufen wurde, war er noch nicht vierunddreißig. Vierzig Jahre zuvor hatten die Berliner in einem ähnlich kühnen Schritt einen ähnlich jungen Mann promoviert, als sie den dreiunddreißigjährigen Erich Kleiber an die Spitze der Staatsoper Unter den Linden stellten und damit eine Konstellation aufbauten, die in den Jahren vor 1930 das berühmte Quadrumvirat in Berlin brachte: Kleiber an der Staatsoper, Klemperer an der Kroll-Oper, Bruno Walter an der Städtischen Oper in Charlottenburg und Furtwängler am Pult der Philharmoniker. Diese großen Zeiten sind dahin; allein die Berliner machen sich auf das neue Duo Karajan–Maazel Hoffnungen, die gewiß nicht unbegründet sind.

Lorin Maazel wehrt sich dagegen, als Wunderkind apostrophiert zu werden. Doch wird man kaum umhinkönnen, die frühe Begabung und schnelle Karriere ungewöhnlich zu nennen. In Paris wurde Maazel geboren, in Los Angeles wuchs er auf, Kind einer Familie, die Flämisches mit Slawischem und Romanischem, Musik mit Wissenschaft vereinte.

Dem Fünfjährigen gab der ehemalige Musikdirektor des Moskauer Theaters, Wladimir Bakalejnikow, ersten Geigenunterricht; dem Siebenjährigen drückte er einen Stab in die Hand, zeigte ihm, wie man Schuberts "Unvollendete" dirigiert, nahm ihn mit in die Universität und ließ ihn eine Probe des Studentenorchesters leiten, übertrug ihm schließlich ein Konzert.

Zwischen 1938 und 1946 lagen dann jährlich bereits zehn Auftritte: "Ich ging zur Schule, jeden Tag, und am Wochenende dirigierte ich so ein Orchester."

Auf der Weltausstellung 1939 in New York stand der Neunjährige am Pult bei einer Aufführung von Mendelssohns "Italienischer". Toscanini lud ihn wenig später ein, drei Wochen hindurch das NBC-Orchester zu dirigieren.