Von Nina Grünenberg

Es erschien uns sinnvoll, der Bestandsaufnahme eines Landes durch den Fachmann das viel persönlichere Porträt des verantwortlichen Ministers durch den Journalisten folgen zu lassen. Frau Dr. Hamm-Brücher hat für uns die deutschen Bundesländer bereist: Ihr Buch "Auf Kosten unserer Kinder?" (Nannen-Verlag, 7,80 DM) wird dieser Tage ausgeliefert. Nina Grunenberg besuchte für uns die Kultusminister. Ihre nächsten Porträts: die Minister von Baden-Württemberg und dem Saarland.

Als Schleswig-Holstein nach dem Tode von Edo Osterloh einen neuen Kultusminister brauchte, zog Ministerpräsident Helmut Lemke zwei Kandidaten in die engere Wahl: Der eine war Gerhard Stoltenberg, CDU-Bundestagsabgeordneter und Dozent für Neuere Geschichte an der Universität Kiel. Er lehnte das Angebot ab und nahm ein Jahr später einen Führungsposten im Krupp-Konzern an.

Der andere war der Präsident des schleswigholsteinischen Landtages, Claus Joachim von Heydebreck, Jurist, 58 Jahre alt, gebürtiger Pommer und altes CDU-Mitglied.

Auch er war nicht begeistert von dem ehrenvollen Angebot. Als Landtagspräsident war er nicht nur zweiter Mann im Land, sondern auch sehr viel unabhängiger als irgendein Ressort-Minister.

"Überhaupt, in ein Ressort umzusteigen ist schwer", sagt Heydebreck vorsichtig.

Er fand, ihm fehle die Fachkenntnis. Seine Parteikollegen wußten es besser. Die CDU hatte sich gegen einen Fachmann für einen Politiker entschieden, für einen "Mann von allgemeinem Interesse", der keiner Schul- oder Fachrichtung verpflichtet sein sollte.