Von Heinz Ungureit

Zum zweitenmal vergibt die Deutsche Akademie der darstellenden Künste (in Frankfurt am Main) in diesem Jahr ihren Fernsehpreis. Wieder hatten die Chefs der Fernsehspielabteilungen, die Programmdirektoren, die Akademie und zuletzt die Juroren – getreu der Satzung des Preises – nach jenen Werken zu suchen, die "die ästhetischen Möglichkeiten und Erfahrungen des Fernsehens erweitern und bereichern". Das gesamte Angebot: knapp zweihundert abendfüllende Fernsehspiele im Ersten und Zweiten Programm; im engsten Wettbewerb um den Preis: acht; preiswürdig in den Augen der Jury: zwei, von denen sie sich für Peter Lilienthals "Seraphine oder Die wundersame Geschichte von Tante Flo" entschied. Genannt wird von den Juroren ferner Egon Monks und Gunther R. Lys’ Bericht aus einem deutschen Konzentrationslager, "Ein Tag".

Die Schwierigkeiten solcher Preisverleihungen liegen auf der Hand. Noch hat niemand genau definieren können, wo die ästhetischen Möglichkeiten des Fernsehspiels liegen. Viele Stile und Profile haben sich entwickelt und wieder verbraucht. Theaterverfilmungen wurden in elektronischen Fernsehstudios mit elektronischen Kameras zur neuen Gewohnheit, Literatur von Dostojewskij bis Kafka wurde dem neuen Medium angepaßt, Autoren und Regisseure sannen nach eigenen Formen. Aus dem Vielerlei der Möglichkeiten, die alle entweder dem Theater oder dem Film zuzuordnen waren, schlossen Praktiker wie Oliver Storz, das Fernsehen sei im Grunde nur Transportmittel.

Aber die Deutsche Akademie der darstellenden Künste, der bekannte Theater- und Fernsehleute angehören, setzt stillschweigend voraus, ästhetische Möglichkeiten und Erfahrungen des Fernsehens gebe es nicht nur, sondern sie ließen sich auch ständig erweitern und bereichern. Jedes Jahr wird nun von neuem erprobt, wo die Erweiterungen und Bereicherungen sind.

Ebenso stillschweigend wie die Akademie bei ihrem Preis von einer eigenwüchsigen Ästhetik des Fernsehspiels ausgeht, haben sich in der Praxis unter der Hand gewisse Regeln eingebürgert, an die ein Großteil der Regisseure, Autoren und Dramaturgen unbedingt zu glauben scheint. Zu diesen Regeln gehört der Satz von den größeren szenischen Einheiten als beim Film, von der Tendenz zum Halbnahen und zur Großaufnahme, von der Gleichrangigkeit der Dialoge mit dem Bild.

Der Erfolg des Spielfilms aller Kategorien als wesentlicher Bestandteil des Spielprogramms im Fernsehen kann manche Regisseure nicht beirren, läßt sie im Gegenteil weiterhin vor allem "Filmischen" im Fernsehspiel zurückschrecken. (Was dabei herauskommt, wenn man nur nach Theater-Usancen verfährt, hat eben Kurt Wilhelm, der eifrigste Verfechter dieser Richtung, mit seiner Inszenierung der "Südsee-Affäre" von Noel Coward bewiesen, in der er so weit ging, ein nur zu bekanntes Schauspieler-Gesicht dunkel anzustreichen und als Farbigen auszugeben. Solche Maskerade wirkt selbst in ironischer Absicht auf dem Bildschirm nur lächerlich.) "Filmische" Verfahren werden heute bestenfalls dem Kriminalspiel, dem Dokumentarspiel oder in Ausnahmen noch der Satire zugestanden. Sonst hält man die "durchgespielte" Szene für angemessener und wohl auch seriöser.

Und doch denkt der aufmerksame Betrachter zunächst an Peter Lilienthal, Rainer Erler, Egon Monk, Rolf Hädrich und ihre Fernsehfilme, wenn nach den originalen Bemühungen um das Fernsehspiel gefragt wird. Peter Lilienthals groteske "Seraphine", jene subtil-ironische Kleinbürger-Farce über verrückte Anhänglichkeit an Seeungeheuer und gefräßige Tanten, kennt keine "größeren Einheiten". Die lebendige Kamera, die auf ausgesuchteste Bildassoziationen aus ist, schaft eine eigene Welt, die der realen ebenso wie der Theater-Wirklichkeit enthoben ist. Im kommerziellen Spielfilm würde man dergleichen für zu hintergründig, zu inhaltsarm halten, um so verwirklicht zu werden. Das Fernsehen also konnte beweisen, daß auch hier die Art der Präsentation ihren eigenen Inhalt, ihre eigene enthüllende Wahrheit hat. Von purer ästhetischer Spielerei ist Lilienthal so weit entfernt wie Godard in seinen Filmen, die übrigens ("Eine verheiratete Frau") manches vom Fernsehen aufgenommen haben.