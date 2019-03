Die Wahl ist vorüber: Man plant und verwirft, gibt Interviews und dementiert die Interviews. Diskretion heißt das Gebot des Tages, und König ist derjenige Mann, der am elegantesten und beredtesten sagt, daß er nichts sagen kann. Das Phrasen-Repertoire bleibt bescheiden, der Herr Bundeskanzler entscheidet, zuerst die Sachfragen bitte; ein Beton-Lächeln wirbt um Verständnis; der Betrachter am Bildschirm zeigt sich über jede individuelle Nuance erfreut.

In Wessels Runde schwieg man sich vierstimmig aus; Mischnik, dem Beelzebub seines Parteichefs gegenübergesetzt, haspelte Beiläufigkeiten herunter; Strauß, mehr und mehr eine Ludwig-Thoma-Figur, drohte mit dem großen Prügelstock; Wehner schaute von der Tribüne aus zu, wie trefflich man sich in den Reihen der Verbündeten verstand. Feindschaft zwischen CSU und FDP, Giftrapier und Pfefferspritze; Plaudereien unter den Großen (was sagen Sie, Kollege Wehner, zu einem solchen Juniorpartner?); vorbei die Zeit, da man in Wahlannoncen der Opposition sogar das Recht zum Atmen bestritt: Die Versprechungen der SPD, so hieß es doch wohl, sind entweder nicht ernst gemeint oder geeignet, das deutsche Volk in den Hades zu führen ...

Nun, das Fest war vorbei, der böse Onkel durfte wieder freundlich sein, der Brautwerber präsentierte die Rechnung, die Mitgift der Braut reichte nicht hin. Metaphernreich sprachen vier Herren über nichts, der Gastgeber strich, auf dem Spickzettel, Punkt für Punkt aus: Schon wieder Schweigen, das wird eine heitere Runde ... und so blieb denn als Resultat für den Betrachter am Bildschirm nur die Erkenntnis, daß Dufhues die griechische Sprache beherrscht – agóra sagte Kurt Wessel, agorá verbesserte Dufhues.

Wie gut, daß da, im Panorama, auch noch das Gespräch mit Frau Professor Noelle-Neumann war. Vier Wochen vor der Wahl, so vernahm man, habe es in der Tat noch unentschieden gestanden; aber drei Tage vorher, als Allensbach eine letzte Analyse durchführte, sei plötzlich alles ganz anders gewesen: Erhards image aufpoliert, keine Rede mehr von Telephongebühren-Desaster und Kriegsopfer-Panne, Brandt in der Gegenüberstellung mit dem Regierungschef diskreditiert.

Es war ein großer Augenblick, einer jener Momente, die sich im Fernsehen nur alle paar Jahre einstellen. Es ging darum, daß vier Menschen – zwei Meinungsforscher, ein Auswerter, eine Sekretärin – drei Tage vor der Zeit das Urteil kannten, das über einen noblen, aufrecht und ritterlich kämpfenden Mann gefällt werden würde. Einen Mann, der fairer als sein Gegner war. Doch während er noch redete, hoffte, vertraute – stand nicht alles zum Besten? – und letzte Vorbereitungen traf, wußten vier Leute darum, daß er gezeichnet war. Aber sie empfanden keinen Triumph. Sie waren betrübt.

Ich dachte an einen Arzt, der am Morgen einen Patienten geröntgt hat und ihn am Abend – es ist große Pause – in der Oper sieht. Der Patient entwirft Zukunftspläne; es fällt der Satz: Im nächsten Winter werden wir schon weiter sein. Im Schatten einer Säule verborgen, bleibt der Arzt unerkannt. Er ist traurig, denn er hat Gelegenheit, die Worte des Kranken mit dem Röntgenbild zu vergleichen.

Es ist nicht lustig, Kassandra zu sein. Momos