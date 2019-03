Von Horst Krüger

Die Situation ist nicht ohne Ironie: In einem Augenblick, wo die Technik manieristischer Prosa kräftig unter die Leute gekommen ist und junge Autoren deren Vorzüge mit der Fertigkeit blitzgescheiter Epigonen handhaben, legt der Initiator dieser Technik bei uns ein Buch vor, das zunächst einmal durch seine formale Unkompliziertheit und traditionelle Technik überrascht.

"Zwei Ansichten" ist Johnsons viertes Buch. Gemessen an seinen "Mutmaßungen über Jakob" und dem "Dritten Buch über Achim" ist es ein Roman von geradezu klassischer Einfachheit, Ausgewogenheit und Symmetrie. Man kann ihn statt mit dem hilfreich notierenden Bleistift diesmal getrost mit Zirkel und Lineal vermessen; die äußeren Proportionen sind fast exakt. Hier wird nicht mehr gemutmaßt, keine Beschreibung wird durch die Beschreibung dieser Beschreibung zurückgenommen. Johnson erzählt kontinuierlich und unchiffriert jenes "unerhörte, neue Ereignis", das Goethe von der Novelle forderte. So ist eine überraschend lesbare, ja spannende Geschichte entstanden, mit Sicherheit nicht sein kunstvollstes Buch, aber sein persönlichstes und politischstes. Stärke und Schwäche dieses Autors liegen wie in keinem anderen Buch offen zutage. Es ist ungemein aufschlußreich für die Position dieses schwierigen und oft dunklen Autors.

Der Rückgriff auf die traditionelle Erzählform scheint mir nicht zufällig; dafür arbeitet unser Autor viel zu kontrolliert. Er scheint mir zwangsläufig aus dem Thema erwachsen.

Wenn ich es recht sehe, so hat sich bei diesem Autor, der uns seit Jahren als kunstvoll-pedantischer Anatom der deutschen Teilung offeriert wird, die politisch-moralische Position um eine geringfügige, aber entscheidende Nuance verschoben. Noch im "Dritten Buch über Achim", dieser Beschreibung einer Beschreibung, die steckenbleiben mußte, weil die Wahrheit in einer gespaltenen Welt nicht zu ermitteln ist ("Wie war es denn?" heißt es zum Schluß resignierend), durfte man annehmen, Johnson stehe "über" den beiden Deutschland; er beschreibe als Unbeteiligter, als wissenschaftlicher Anatom einfach, was ist und vorgefunden wird. Ein Kinsey der deutschen Teilung, ein Marcel Proust unserer zerstrittenen Nachkriegsgeschichte – gewiß für viele eine ärgerliche und anstößige Situation.

In diesem Sinn hat sich der Autor selber anläßlich der bekannten Mailänder Kontroverse mit Hermann Kesten geäußert. Johnson nahm damals, im November 1961, das Recht des Erzählers in Anspruch, nichts als eine Geschichte zu erzählen. Er verbat sich die Absicht, mit dieser Geschichte politisch-moralisch Stellung zu nehmen. Zum Streitgegenstand, der Berliner Mauer, sagte er: "Die ostdeutschen Kommunisten haben, als sie diese Mauer zogen, nicht die Absicht gehabt, unmoralisch zu handeln, sondern sie befanden sich in der Notwehr... Hier von Immoralität zu sprechen, heißt Geschichte mit moralischen Vorwürfen zu vermengen, heißt implizit zu sagen, der Kommunismus wäre immoralisch. Ich meine nicht, daß die Aufgabe der Literatur wäre, die Geschichte mit Vorwürfen zu bedenken."

Und wenig später akzeptierte er für seine Person (in den "Werkstattgesprächen" mit Horst Bienek) im übertragenen Sinn das Bild des Autors, der nicht diesseits, nicht jenseits der Mauer, sondern gewissermaßen auf der Mauer sitze, mit nichts anderem befaßt, als beide Seiten zu Protokoll zu nehmen.