Kein Thema ist bei der Koalitionsbildung so heftig umstritten wie die Deutschlandpolitik. Die ZEIT hat im Frühjahr zu dieser Frage zwei weithin beachtete Aufsätze von Zbigniew Brzezinski und Henry Kissinger veröffentlicht. In dieser und den folgenden Ausgaben wollen wir weitere Überlegungen zur Diskussion stellen.

In diesem Monat begeht die DDR ihren 16. Geburtstag. Es spricht manches dafür, daß es nicht der letzte sein wird. Die innen- und außenpolitische Konsolidierung des ostdeutschen Teilstaates ist heute stärker denn je. Ein wirtschaftlicher Zusammenbruch ist unwahrscheinlich geworden. Die Möglichkeit eines erneuten Volksaufstandes ist nicht weniger unwahrscheinlich, denn die durch offenen Terror, einen minimalen Lebensstandard und den inneren Zerfall der Führung gekennzeichnete Situation des Jahres 1953 hat sich weithin gewandelt. Die Hoffnungen, welche die Bevölkerung damals noch in den Westen setzte, sind einer verbreiteten Resignation gewichen. Statt dessen hat sich im Laufe der Jahre aus dem Zwang zur Anpassung an die gegebenen Verhältnisse ein gewisses DDR-Bewußtsein entwickelt, das sich mit keiner der beiden Seiten voll identifiziert. Der sehr viel geschicktere Führungsstil, den die SED-Spitze in den letzten Jahren praktiziert, kann durchaus dazu führen, daß dieser Bewußtseinswandel zuungunsten des Westens fortschreitet und die frühere Labilität des Systems merklich vermindert.

Auch außenpolitisch, hat sich die Position der DDR als staatliches Eigengebilde in den letzten Jahren trotz der Berliner Mauer soweit gebessert (zum Beispiel im Nahen Osten), daß der Kreml wenig Grund hat, seine Politik der Zweistaatlichkeit Deutschlands als gescheitert anzusehen. Die Gefährdung des Systems durch die Möglichkeit einer deutschen Wiedervereinigung ist heute ebenfalls geringer denn je. Denn Wiedervereinigung, das hieße doch – und in den günstigsten Momenten war dies die einzig reale Verhandlungsbasis –, daß beide Teile Deutschlands aus ihren jeweiligen Blockbindungen entlassen würden. Dazu aber sind die westlichen Alliierten und Bündnispartner ebenso wenig geneigt wie in früheren Jahren – von der Haltung des Kreml und nicht zuletzt auch der maßgeblichen Vertreter bundesdeutscher Politik ganz abgesehen.

Die DDR existiert also, und es fragt sich, welche Konsequenzen der Westen auf lange Sicht aus dieser Tatsache zu ziehen gedenkt.

Es mag manchem westdeutschen Politiker nicht übermäßig wichtig erscheinen, den gewandelten Verhältnissen Rechnung zu tragen und neue Wege zu erwägen oder gar zu begehen. Wir kennen die stille Bejahung des Status quo, die sich hinter den alten Maximalforderungen in der Wiedervereinigungs-, Grenz- und Bündnisfrage verbirgt. In voller Kenntnis ihres illusionären Charakters operiert sie mit den alten Formeln und Rezepten und nährt allerlei Wunschträume, weil die politische Verträumtheit des Bürgers ein sanftes Ruhekissen gesamtdeutscher Politik ist.

Wer diesen Status quo stillschweigend akzeptiert, anerkennt jedoch auch einen Zustand, der in fast täglichen Zwischenfällen an der Grenze besteht; unter dem trotz aller Anpassung die ostdeutsche Bevölkerung zu leiden hat; der die geistige Entfremdung der Menschen in beiden Teilen des Landes vergrößert; der in bezug auf Westberlin unhaltbar ist und sich ständig verschlechtert; der gewissen radikalen Strömungen auf beiden Seiten der Grenze immer wieder Auftrieb gibt; der den politischen Ausgleich mit den östlichen Nachbarn behindert; der schließlich insgesamt für die Bundesrepublik ein Status quo minus ist – nicht zuletzt, weil die "Zahlungsmittel", die Bonn für eine Verbesserung der Lage bieten könnte (etwa die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie), im Laufe der Zeit entwertet werden.

Die Zeiten, in denen sich die westdeutschen Parteien verpflichtet fühlten, die gesamtdeutsche Situation zu durchdenken und nach konstruktiven Lösungen zu suchen, sind anscheinend vorbei. Die Deutschlandpläne der SPD und FDP aus dem Jahre 1959, die beide der Forderung nach gesamtdeutschen Institutionen großes Gewicht beimaßen, sind vergessen, wenn sie nicht angesichts einer heftigen politischen und publizistischen Gegenkampagne erschrocken widerrufen wurden. Die Parteipolitiker haben das Feld den Politologen und Journalisten überlassen.