Von Hermann Bohle

Brüssel‚ Ende September Wer entschlossen ist, aus einer Situation Konsequenzen zu ziehen, braucht es meistens nicht... In diesen Satz läßt sich die Haltung der fünf EWG-Partner Frankreichs zu de Gaulles bisherigen elf Vertragsverletzungen zusammenfassen, zu seiner Politik des leeren Stuhls in Brüssel, zu einer Politik, die darin zu bestehen scheint, von früheren französischen Regierungen geschlossene Verträge nicht mehr als bindend für Frankreich zu betrachten. Die Fünf und Hallsteins EWG-Kommission sind sich zumindest gegenwärtig über drei Punkte einig:

de Gaulle soll in keiner Form durch provozierendes Verhalten ein neuer Vorwand geliefert werden, Verständigungsbemühungen zurückzuweisen;

Frankreichs Staatschef muß der Vorwand genommen werden, unter dem er am 30. Juni in Brüssel die EWG-Krise veranstalten ließ: die (falsche) Behauptung, Frankreichs Partner "sträubten" sich gegen die Einbeziehung der Bauern in den Gemeinsamen Markt;

de Gaulles Beauftragten soll Gelegenheit gegeben werden, in einem ihnen genehmen Rahmen – möglicherweise Sitzung des EWG-Ministerrats ohne die (so sagt man in Paris) "schwarzen Schafe der Hallstein-Kommission" – die vagen Andeutungen des französischen Präsidenten über "Irrtümer und Zweideutigkeiten der Verträge von Rom" in präzise Wünsche nach Vertragsrevision oder -interpretation zu übersetzen.

Unter den fünf Vertragspartnern Frankreichs wird man sich wahrscheinlich auch noch über zwei weitere Punkte einig werden:

Einerseits soll der Ausschluß der Hallstein-Kommission eine Ausnahme von der Regel sein, wonach diese Gemeinschafts-Exekutive an den Beratungen teilzunehmen hat, weil Ministerratsbeschlüsse über die Vertragsverwirklichung ohne sie beinahe unmöglich sind. Wenn man dieses Mal zweitweise ohne die Kommissare tagt, läßt sich das damit vertreten, daß de Gaulles politische Wünsche und nicht europäische Wirtschaftsverordnungen, erörtert werden sollen.

Zum anderen dürfte schon heute feststehen, daß alle Fünf – gewiß mit. unterschiedlicher Härte – Vertragsrevisionen jetzt ablehnen. Vielleicht läßt sich über die eine oder andere Änderung sprechen, wenn innerhalb der nächsten zwei Jahre aus den drei europäischen Wirtschaftsverträgen ein einziger zusammenredigiert wird. Gegenwärtig sind die fünf Partner jedoch fest entschlossen, an jedem Paragraphen der Verträge von Rom festzuhalten.

De Gaulles Aussichten, die EWG zu denaturieren, sind also im Augenblick nicht groß. Man muß das allerdings mit aller Vorsicht und mit allem Vorbehalt feststellen. Denn so sehr die in diesen Tagen erkennbare feste Haltung des belgischen Außenministers Spaak und des Luxemburger Ministerpräsidenten auffallen, so gut erinnert man sich daran, daß beide sich noch im Juni/Juli als Vorkämpfer eines Kurses zeigten, dessen Motto lautet: Lieber eine verwässerte EWG mit de Gaulles Frankreich als eine Europagemeinschaft ohne die Franzosen.