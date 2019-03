Gilbert Ziebura: Die Fünfte Republik; Westdeutscher Verlag, Opladen; 333 Seiten, 19,50 DM.

Wer sich in Deutschland mit dem Frankreich der Fünften Republik auseinandersetzen will, hat es schwer. Zwar ist der alles überragende General de Gaulle oft Gegenstand heftiger Kritik oder auch bis ins Sentimentale gehender Lobpreisungen; an Darstellungen, die auch nur ein wenig Hintergrund aufweisen, besteht dagegen ein fast totaler Mangel.

Der Band von Ziebura ist ebenfalls keine durchgehende Abhandlung, sondern vielmehr eine Sammlung von Texten, Entschließungen, Reden, Kommentaren, Protokollen und Kritiken, die aber zum Verständnis der Fünften Republik wesentlich sind. Der einzige Vorwurf – falls das je einer sein kann – läge darin, daß einfach zu viel Material, und das nach streng Wissenschaft-, lichen Prinzipien, verarbeitet worden ist.

Die sorgfältig ausgesuchten und vom Herausgeber selbst übersetzten Texte – bei weitem der Hauptbestandteil des Buches – umspannen einen weiten Bogen sehr verschiedener Aspekte. So Auszüge aus den Memoiren und der bekannten Rede von Bayeux, die das Staatsideal des General de Gaulle schon klar zum Ausdruck bringen. Dann die wichtigsten Texte während der Ausarbeitung der Verfassung im Sommer 1958. Die Verfassung selbst mit Kommentaren (so Duvergers und Chatelains zum Artikel 16), die Anwendung des Textes an einigen Beispielen, Vergleichs bestimmter Institutionen (so Wirtschafts- und Sozialrat) mit dem Funktionieren unter der Vierten Republik. Ein breiter Abschnitt ist den französisch-afrikanischen Beziehungen gewidmet. Die Struktur der französischen politischen Parteien und ihre Tendenzen werden durch Tabellen, Statistiken, Programme und Erklärungen verdeutlicht.

Hans Waßmuth