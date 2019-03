Es wird nicht mehr lange dauern, dann können Urlaubsaspiranten wählen, ob sie ihre Ferien lieber an der Elfenbein- oder an der Goldküste verleben wollen, ob sie an der Sklavenküste oder an der Pfefferküste sich sonnen wollen. Gestade mit romantischen wie abenteuerlichen Namen, die die Phantasie unternehmungslustiger Touristen aus Europa wohl anzuziehen imstande sind. Die Regierungen von sechs westafrikanischen Staaten – Sierra Leone, Elfenbeinküste, Ghana, Togo, Dahome und Nigeria – haben sich jetzt zusammengetan, um die sich Hunderte von Kilometern hinziehenden Küsten ihrer Länder in das größte Urlaubsparadies der Welt zu verwandeln.

Europäische Reisegesellschaften sind aufgefordert worden, Pläne für Touristenzentren, Hotels und Feriendörfer zu entwerfen; Das Bauland soll billig sein, zwischen zehn und sechzig Pfennig je Quadratmeter, und es wurden auch schon Pläne entwickelt, auf welche Weise die Europa-Urlauber den langen Reiseweg auf die schnellste und bequemste Art überbrücken können. So hat sich die Fluggesellschaft des Staates Elfenbeinküste bereits erboten, einen direkten Touristen-Liniendienst zwischen Hamburg–Paris–Madrid und Abidschan (Elfenbeinküste) einzurichten. Die sechs westafrikanischen Staaten gehen aber noch weiter: zu gegebener Zeit wollen sie sogar eine urlaubereigene Fluggesellschaft gründen, die einen ganz besonderen Service anbietet – wer nämlich an der afrikanischen Westküste, gleich in welchem Staat, einen "Urlaubs-Dauerplatz" erwirbt, entweder in einem Hotel oder in einem Ferien-Bungalow (für mindestens drei Jahre), der soll mit dieser Fluggesellschaft einmal im Jahr kostenlos zu seinem westafrikanischen Urlaubsdomizil befördert werden. Im Kaufvertrag der Ferienheimstätte sind dann diese Reisekosten mit eingeschlossen. Man hofft, daß schon von Oktober 1966 an diese neuartige Form der "Flugreisen-Eigenheim-Touristik" beginnen kann.

Die "Afrikanische Neubaugesellschaft" in Freetown (Dahome) mit einem Stammkapital von 18 Millionen Dollar soll entlang der westafrikanischen Küste im Lauf der nächsten Jahre 84 Ferienhotels und nicht weniger als 270 000 Ferien-Bungalows bauen. pw.