Von Peter Hamm

Noch vor wenigen Jahren schien es kaum möglich, hierzulande einen Band mit Werken Johannes R. Bechers herauszubringen. Diesen Mann konnte man oder wollte man nur als Kulturminister der DDR kennen – wer sich politisch so exponiert habe, hieß es, mit dessen Werk lohne erst gar nicht die Beschäftigung. Der Tod Bechers, im Jahr 1958, schuf dann eine gewisse Distanz zu der politischen Figur Becher. Diese Distanz – und, was noch dazu kam, unser gewandeltes, reflektierteres Verhältnis zur DDR – ermutigten wohl auch Max Niedermayer dazu, das törichte Tabu, das auf dem Namen Becher lag, zu brechen und den Band

Johannes R. Becher: "Lyrik, Prosa, Dokumente", eine Auswahl; Limes Verlag, Wiesbaden; 188 S., Paperback, 12,80 DM

vorzulegen. Obwohl es schon früher auf der Hand lag, daß bei uns Ressentiments zum Zuge kamen, die dem Phänomen Becher, das sie freilich provozierte, genauso wenig gerecht werden konnten wie die ideologischen Sentiments, die diesen Mann jenseits der Elbe gern zum "bedeutendsten Dichter seit Goethe und Schiller" werden ließen, wird es wahrscheinlich erst der vorliegende Band erreichen, daß zum Namen Becher nicht mehr lediglich Schlagworte assoziiert werden wie: abtrünniger Expressionist, abtrünniger Deutscher, Emigrant, Kommunist, Ulbrichts Biograph und Knecht.

Allerdings, daran besteht kein Zweifel, schieden sich die Geister schon immer an Johannes R. Becher, von allem Anfang an, noch bevor er Abschied von seiner expressionistischen Vergangenheit genommen hatte. Und zwar lief die Front stets quer durch die Weltanschauungen und politischen Formationen. So warf Lukács, von links, dem frühen Becher vor, er liefere "ein verworren utopisches Bild der Zerfahrenheit deutscher Zustände..., so abstrakt, daß seine Lebensfremdheit, wenn man es nicht ganz isoliert, also ästhetenhaft betrachtet, sondern es auf die wirkliche Tragödie bezieht, deren dichterischer Ausdruck es zu sein prätendiert, als Karikatur erscheint", während gleichzeitig Alfred Kerr, von rechts, den Autor als "edel glühenden Bruder ..., der an den Schlaf der Welt rührt", feierte. Und während ein Boris Pasternak, noch 1940, an Becher schrieb: "Ich beneide Dich ... nach Rilke kommst Du, jetzt ist es Tatsache", während Thomas Mann Bechers kurz zuvor erschienenen Gedichtband "Der Glückssucher und die sieben Lasten" als "das repräsentativste Gedichtbuch unserer Zeit" bezeichnet und der katholische Reinhold Schneider Becher kurz nach dem Kriege bescheinigte: "In Ihren Dichtungen ist so viel Wahrheit der ersten Jahrhunderthälfte, dessen, was uns allen zu erfahren, zu erleiden, auszukämpfen aufgegeben war, gestaltet, daß ein jeder Ihnen danken sollte", stellte zur selben Zeit der kommunistische Spanienkämpfer Stephan Hermlin unbekümmert um Parteilichkeit und Solidarität fest: "Becher ist in neoklassizistischer Glätte und konventioneller Versschmiederei gelandet, er hat eine politisch richtig gestellte Aufgabe mit dichterischen Mitteln falsch gelöst", und unlängst verglich Hans Magnus Enzensberger, sicher nicht von rechts, Becher sogar mit dem protestantischen Hymniker Rudolf Alexander Schröder.

Diese Urteile und Verurteilungen beweisen, gerade in ihrer ideologiefreien Widersprüchlichkeit, nur eines mit Sicherheit, daß man nämlich dem Autor Becher nicht mit einer ästhetisierenden Betrachtungsweise beikommt, sondern nur mit einer historisch konkreten, mit jener Methode also, die der schärfste Kritiker Bechers zeitlebens anwandte, Johannes R. Becher selbst.

Unter welchen Bedingungen begann Becher? Der 1891 in München als Sohn eines Oberlandesgerichtspräsidenten Geborene studierte, wie Benn, Medizin und Philosophie und fühlte sich, wie jener, weder der sinnlichen Welt noch der "Hirnwelt" gewachsen. Becher erschoß ein Mädchen und legte dann selbst Hand an sich. Der Gerettete geriet unter Homosexuelle, nahm Rauschgift (Details schildert in ausgekostetem Masochismus der autobiographische Roman "Abschied"). Der Bürgersohn Becher revoltierte emotional, nicht rational gegen das Milieu, dem er entstammte. Auch der Spartakusbund, dem er 1918 beitrat, war ihm offensichtlich mehr verkörperter Bürgerschreck als politisches Operationsfeld.