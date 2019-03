Das Zusammenspiel der Großmächte in Kaschmir

Washington, Ende September

Der amerikanische Diplomat steuerte uns zum chinesischen Restaurant in der Zweiten Avenue, nicht weit vom Gebäude der Vereinten Nationen in New York; es kündigt sich mit der weithin sichtbaren Inschrift "Peking" an und bietet eine leckere Auswahl von Speisen zu erschwinglichen Preisen.

"Peking", fragte ich, "ist dieser Firmenname denn heute in den USA noch geduldet?"

"Aber selbstverständlich", erwiderte der Beamte. "Peking wird ja schließlich auch noch Peking heißen, wenn Marschall Tschiang Kaischek es zurückerobert hat."

Seine Antwort hatte einen sarkastischen, süßsauren Beigeschmack wie das kantonesisch zubereitete Schweinefleisch in der chinesischen Gaststätte. Sie spielt unüberhörbar auf einige Besucher an, die in diesen Tagen bei der amerikanischen Regierung vorgesprochen haben oder in diskreter Distanz um sie herumkreisen.

Madame Tschiang Kai-schek, auf private Einladung in den USA, enthielt sich schon bei der Ankunft an der Westküste aller militanten Äußerungen, obgleich jedermann wußte, daß sie die zusammengeschmolzene China-Lobby im Kongreß und wenn möglich den Präsidenten Johnson überreden wollte, die einzigartige und vielleicht letzte Gelegenheit des vietnamesischen Krieges zu einem Schlag gegen die chinesische Volksrepublik zu nutzen. Ihr Mann, der sehr gealterte Marschall, hatte ja schon vor Monaten in einem Interview unverblümt verlangt, die Vereinigten Staaten sollten jetzt oder nie die Atomanlagen der Rotchinesen bombardieren – eine Empfehlung, die auch mancher amerikanische Luftwaffengeneral, mancher pazifische Flottenbefehlshaber für durchaus angebracht hält. Frau Tschiang Kai-schek erreichte zwar das Ohr des Präsidenten bei einem von der First Lady zu ihren Ehren im Weißen Haus gereichten Tee, aber sein Gehör fand sie offenbar nicht.