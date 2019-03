Inhalt Seite 1 — Die Rolle der Opposition Seite 2 Auf einer Seite lesen

Donnerstag, 23. September, die Schulfunksendung:

Wenige Tage, nachdem die SPD zum fünften Male in die Opposition verwiesen wurde, war es besonders interessant zu verfolgen, wie der heranwachsende Staatsbürger über die Rolle der Opposition in der Demokratie aufgeklärt wird. Die Autorin Brigitte Trabert entledigte sich dieser Aufgabe mit der im Schulfunk üblichen Zeigefinger-Pädagogik.

Ein oppositioneller Politiker hatte sich mit den dümmlichen Argumenten einer Stammtischmannschaft herumzuschlagen, die auf Opposition und Wahlkämpfe schimpfte und sich mit einer einzigen Partei zufriedengeben wollte. Natürlich war es nicht schwer, solches Gerede mit dem Beispiel des Dritten Reiches zu widerlegen, in dem es nur die eine Staatspartei gab und jegliche Opposition im Zuchthaus oder am Galgen endete. Daß dabei die katholischen Jugendverbände als "Hauptgegner" der Nazis und als "besonders gefährlich" gelobt wurden, wäre allerdings besser unterblieben – aus Achtung vor denen, die schon in erster Stunde Widerstand leisteten.

Sehr erfreulich, daß die Sendung auf das Recht und die Pflicht zum Widerstand verwies, die nach den Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus ausdrücklich in die Verfassung Hessens und Bremens aufgenommen wurden. Danach ist, das sollte man bei uns wirklich nicht vergessen, jedermann verpflichtet, Widerstand gegen verfassungswidrig ausgeübte öffentliche Gewalt zu leisten.

In Schwierigkeiten geriet die Autorin, als sie sich mit den Argumenten auseinanderzusetzen hatte, die sie selbst in folgenden Kernsätzen zusammengefaßt hatte: "Zunehmende Profillosigkeit der Parteien! Ist die Opposition tot? Schattenboxen im Bundestag? Politischer Einheitsbrei in der Bundesrepublik!"

Brigitte Trabert machte sich die Antwort sehr leicht: Wer so gegen die heutige Oppositionspolitik der Sozialdemokraten argumentiere, der habe noch das Bild der Weimarer Republik vor Augen, dem sei eben eine vernünftige Politik zu "langweilig" und der wolle lieber "Saalschlachten" und "Tumulte im Parlament". Weil das nun doch keiner will, dürfe es kein Gegeneinander von Regierung und Opposition mehr geben, sondern "in den entscheidenden Fragen mehr und mehr ein Miteinander".