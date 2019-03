Von Jo Viellvoye

Wenn Metzgermeister aus der Oberpfalz das Schlachtermesser mit der schwarzrotgoldenen Fahne vertauschen, wenn Hamburger Halbwüchsige ausziehen, um Sendboten der Nation zu sein, wenn der Haltbarkeit einer Achillessehne mehr Druckerschwärze gewidmet wird als jener künftigen Regierungskoalition, kurzum: wenn die nationale Ehre auf dem Spiel zu stehen scheint, dann geht es um ein Fußballspiel. Sage niemand, dieses Volk sei nicht mehr hinter der Ölheizung hervorzulocken! Es ist.

Sechstausend Deutsche fuhren gen Schweden, Nordlandfahrer, -flieger, -tramper. Dreitagesflug Stockholm für 445 Mark, alles inklusive.

Schweden – das weckte böse Erinnerungen. Reminiszenzen machten sich breit, schreckliche Dinge traten ins Bewußtsein. Schweden – des deutschen Fußballers liebster Feind.

1958, beim Spiel um den Einzug ins Weltmeisterschaftsendspiel, hatte die deutsche Nationalelf in Göteborg nicht nur einfach verloren – einer der ihren wurde vom Platz gewiesen, pausenlose Sprechchöre zermürbten die Nerven der Spieler und Zuschauer: Heja Sverige. Ergebnis: 3:1 für die Schweden.

Damals verschwanden in Deutschland an manchen Masten ein paar blaue Fahnen mit gelben Kreuzen. Autoreifen unschuldiger Touristen ging plötzlich die Luft aus, und irgendwo soll sogar die Schwedenplatte von der Speisekarte gestrichen worden sein. Die sportlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern kühlten ab.

Sieben Jahre später nun sah man sich Problemen gegenüber, die weit über das hinausgingen, was man Spielstrategie nennt, als die Bundesrepublik wieder mit den Nordländern gegenübergestellt wurde. Um die sechzehn Teilnehmer zu ermitteln, die 1966 in England um den "World Cup", die Weltmeisterschaft, spielen, müssen Ausscheidungsspiele stattfinden. Schweden und Deutschland kamen zusammen in eine Gruppe.