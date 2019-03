"Dies ist ein großer Augenblick in der Geschichte der Vereinten Nationen", schwärmte der neue US-Botschafter bei der UN, Arthur Goldberg, als der Weltsicherheitsrat die Waffenruhe zwischen Indien und Pakistan durchgesetzt hatte. Goldberg, in diesem Monat Vorsitzender des Sicherheitsrats, durfte den Erfolg auch sich selbst zuguteschreiben. Im Stil des erfahrenen Gewerkschaftsanwalts brachte er die Mitglieder des Sicherheitsrats immer wieder zusammen, konferierte unermüdlich mit ihnen und peitschte schließlich einen Beschluß durch, der fast einstimmig angenommen wurde.

Goldberg trommelte in dieser Woche den Sicherheitsrat abermals zusammen, um die streitlustigen Parteien in Asien an ihre Waffenstillstandspflichten zu gemahnen. Anders als sein Vorgänger Stevenson kann sich Goldberg auf das fast uneingeschränkte Vertrauen Präsident Johnsons stützen, mit dem er seit vielen Jahren befreundet ist. Der Präsident betrachtet Goldberg als "einen zweiten Außenminister"; mit seiner Ernennung hat Johnson den UN zu neuem Aufschwung verholfen.

Viele UN-Delegierte erwarteten nach dem erfolgversprechenden Debüt mit Spannung die Antrittsrede Goldbergs vor der UN-Vollversammlung. Sie wurden jedoch enttäuscht, da der US-Delegierte kaum neue Gedanken zu den großen Weltproblemen zu bieten hatte. Immerhin ging er mit der Sowjetunion sehr milde um und kritisierte sie nicht ein einziges Mal. Auch erneuerte er das Angebot für Verhandlungen über Vietnam, obwohl, wie behauptet wird, der US-Botschafter in Saigon, Cabot Lodge, wegen der gegenwärtigen amerikanischen Erfolge auf dem Kriegsschauplatz davon abgeraten hatte.

Ungeachtet dieses Entspannungsklimas ließ Sowjetaußenminister Gromyko in seiner Rede vor dem Weltforum keine Gelegenheit aus, um die USA in den Augen der dritten Welt herabzusetzen.