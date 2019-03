Über die Lebensdauer der neuen Regierung, die noch gar nicht gebildet ist, werden in Bonn bereits Wetten abgeschlossen. Nicht wenige politische Propheten sind überzeugt, daß ein Kanzler Erhard nicht volle vier Jahre im Palais Schaumburg residieren werde – weil die Koalition an ihren inneren Gegensätzen in einem oder zwei Jahren auseinanderbrechen müsse. Der Machtkampf um die Kabinettsposten, der entgegen Erhards zuversichtlicher Prognose in der Wahlnacht – "große Schwierigkeiten bei der Regierungsbildung erwarte ich nicht" – immer härter wird, scheint den Skeptikern recht zu geben.

Noch aber hat es Ludwig Erhard in der Hand, eine für vier Jahre handlungs- und entscheidungsfähige Regierung zu bilden. Seine Stellung als einziger Kanzlerkandidat ist stark: die CDU verdankt ihm den Wahlsieg, die FDP ist völlig von ihm abhängig (weil, er wohl als einziger die Große Koalition verhindern kann), selbst die CSU bleibt auf ihn angewiesen, wenn Franz Josef Strauß das auch geschickt zu verbergen sucht. Die persönlichen Feindschaften und Interessengegensätze der führenden Koalitionspolitiker lassen ihnen gar keine andere Wahl, als Erhard die Verantwortung zuzuschieben und (entgegen ihren wirklichen Absichten) immer wieder zu versichern, er allein müsse seine Mitarbeiter aussuchen. Diese Chance könnte der künftige Kanzler nutzen.

Während des Wahlkampfes hat Erhard kaum einen Zweifel daran gelassen, daß er sich eine Reform des Kabinetts wünscht. Zwanzig Minister sind einfach zuviel, um mit ihnen zu regieren: Kabinettssitzungen werden so zu einer Tischrunde, bei der viel geredet, aber nichts entschieden wird. Eine drastische Verringerung der Ministerien, wie sie Erhard vorschwebt, wäre also eine vernünftige Maßnahme. Gleichzeitig könnten dann für die wichtigen Ressorts Staatsminister ernannt werden, damit einmal die überlasteten Minister konzentrierter arbeiten können, zum anderen jüngere Politiker Gelegenheit bekommen, sich in der Bedienung der Regierungsmaschinerie zu üben. In Bonn wurde bereits erwogen, durch die Zusammenlegung aller mit wirtschaftlichen Fragen befaßten Ressorts zu einem Schatzamt nach britischem Vorbild die Zahl der Kabinettsposten auf neun zu reduzieren. Solche Pläne mögen zu kühn sein, um Aussicht auf Erfolg zu haben – aber ohne Zweifel wäre fast die Hälfte aller Ministerien entbehrlich.

Überflüssig sind das Bundesrat- und Krones Sonderministerium. Familie und Gesundheit wären beim Innenminister gut aufgehoben (vielleicht betreut von einem Staatsminister), das Entwicklungshilfe-, das Schatz- und das Postministerium gehören zum Wirtschaftsressort, Wohnungsbau und die Betreuung der Vertriebenen sind Aufgabe des Sozialministers. Auf elf ließe sich also die Zahl der Kabinettsposten ohne weiteres reduzieren.

Und die Parteien? Sind solche Forderungen nicht illusorisch, weil dabei nicht genug Ministersessel abfallen? Hier nun muß sich Ludwig Erhard stark zeigen. Die einflußreichen Politiker seiner Partei, von Barzel über Dufhues bis Strauß, haben sich auf eine Straffung der Kabinettsarbeit festgelegt. Wenn Erhard geschickt operiert, könnten sie es ebensowenig wie die FDP wagen, in aller Öffentlichkeit um Ämter zu schachern.

Gewiß entscheidet letztlich die politische Qualität der Minister und nicht ihre Zahl. Aber Erhard würde sich mit einer Kabinettsreform einen guten Start verschaffen. Er würde ein Beispiel des Maßhaltens geben, das seine psychologische Wirkung nicht verfehlen würde. Wichtiger noch: er würde zeigen, daß er nach seinem Wahlsieg entschlossen ist, zu regieren – statt mit sich regieren zu lassen.

Diether Stolze