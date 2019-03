Inhalt Seite 1 — Es gibt noch Köhler Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wolfgang Paul

In den Frankenwald kamen einst die Sachsen, die Berliner, die Thüringer – heute liegen 52 000 Hektar Wald jenseits ihrer Möglichkeiten, und der Bundesdeutsche gerät nur selten in dieses nordostbayerische Mittelgebirge: Es liegt ja an der Zonengrenze ... Eine unermeßliche Fläche Waldes, tiefblau und schweigsam verpaßt er, in dem Dörfer und Weiler wie Inseln zu schwimmen scheinen. Die Häupter des Fichtelgebirges sind von hier zu sehen, die Mainberge, der Thüringer Wald endlich, der dieses Waldgebirge nach drüben fortsetzt. Die asphaltierten Straßen sind leer; Autokarawanen fahren anderswo.

Kronach, die Zentrale des Frankenwaldes, hat eine zwei-, zum Teil dreifache Mauer noch immer gegen die Außenwelt zu stellen, und am "Scharfen Eck", im mittelalterlichen Teil der Stadt, meldet eine Gedenktafel, daß hier Lucas Cranach, der Maler der Renaissance, geboren wurde. Im Rathaussaal hat "Christus und die Ehebrecherin" von Cranach seinen Platz und auf der Feste Rotenburg über Kronach mit dem Dicken Turm, den Kapitänsturm und dem Holderbusch, der nicht zu vergessen ist auf der Brüstung, sieht man bis zum Jura jenseits des Mains. Diese gewaltige Festung gehörte zu den Sperrburgen gegen den Osten; nun ist die Zonengrenze ganz in der Nähe und zum größten Heimatfest des Frankenwaldes, zum Kronacher Schützenfest, Mitte August, kommen die Schützengesellschaften aus Thüringen und Sachsen nicht mehr wie einst. In Kronach kann man reiten, angeln, baden, Tennis spielen, Segelfliegen, aber vor allem nach allen Himmelsrichtungen spazierengehen. Der Frankenwaldverein verleiht sogar Spaziergänger-Abzeichen für Unentwegte, die den Wagen im Gasthof lassen und in die Wälder eintauchen, aus denen sie jedoch auch wieder herausfinden; man hat die Wege gut markiert.

Ein Bett bekommt man, mit Frühstück, in Kronach schon von fünf Mark an. Dort kann man dann seine wunden Füße wieder pflegen. Überhaupt scheint es, es sei die jahrzehntelange. Vernachlässigung dieses mitteldeutschen Waldgebirges, das jedem zugänglich ist, durch den Urlauber aufzuhalten. Er könnte das Geld hierherbringen, das dringend gebraucht wird. Wer vom Thüringer Wald schwärmt, der ihm entrückt ist, findet im Frankenwald dessen Ebenbild und vollgültigen Ersatz, vorübergehend, bis andere Zeiten wieder kommen...

Die Städte, zumeist am Rande des Berglandes gelegen, heißen, neben Kronach, Markgrafenstadt Kulmbach, die Bierstadt mit der riesigen Plassenburg und dem Zinnfigurenmuseum, die Textilstadt Hof an der Saale, Helmbrechts, die Modezentrale für Entwicklungsländer (hier hört man auch noch Bezeichnungen wie "Eingeborenenvölker"), Naila, die Schuhstadt, Stadtsteinach und Selbitz, Ludwigstadt und Schauenstein, Nordhalben und Lichtenberg. Diese Namen sind uns sonderbar fremd, wie uns so vieles im Zonenrandgebiet fremd geworden ist.

Von den Waldhöhen steigt man hinab in die tiefen Täler: zur Selbitz vielleicht, die sich kurz vor ihrer Mündung in die Saale ein Flußbett geschaffen hat, das die Leute "Höllental" nennen. Große Felsblöcke liegen im Weg, groteske Felsen stehen über dem Tal. Man fühlt sich ins Bodetal im Harz versetzt. Hier ist ein Dorado der Sonntagsspazierfahrer aus der weiteren Umgebung. Sogar Köhler gibt es in diesen Tälern noch, die ihre Meiler schichten an der Lamitz oder der Thiemitz, und sogar eine der alten fränkischen Waffenschmieden in diesem Grenzland, der Guttenbergsche Hammer, ist im Steinachtal noch im Betrieb. Auf die Berge haben die Leute des Frankenwaldes nicht nur Burgen sondern auch Aussichtstürme gesetzt. Man kann von ihnen weit nach Thüringen hineinsehen, Blick in alte Heimaten, wer weiß.

Aus dem Loquitztal steigt die Burg Lauenstein empor, die an die Baukastenburgen unserer Kindheit denken läßt. Man kann auf ihr übernachten, der bayerische Staat, der die Burg einem alten Thüringer einst abkaufte (man täuschte der Landesregierung in München durch eine lancierte Zeitungsmeldung vor, die Burg werde von den Hollywood-Filmfabrikanten benötigt und für wenig Geld gekauft, da dies billiger sei als dort sich gegen Miete aufzuhalten), hat einen Pächter eingesetzt, in dessen Rentamt angenehme alte Zimmer zu mieten sind auf diesem Burgberg, der rings fast ganz umgeben ist von der Zonengrenze