Die Chancen einer neuen internationalen Politik

Von Raymond Aron

Wir müssen uns fragen, ob sich das weltpolitische System, zwanzig Jahre nach Kriegsende, nicht in einer fundamentalen Wandlung befindet. Dabei drängt sich zunächst eine Frage auf: Ist das Ende der Bipolarität, der Zweiteilung der Welt zwischen Washington und Moskau, gekommen?

Die Bipolarität der internationalen Politik hat immer nur in einer begrenzten Zone gegolten: in der nördlichen Hemisphäre (die von Wladiwostok bis San Francisco reicht, via Moskau, Paris, New York). Die andere, die sogenannte „dritte Welt“, hat weder der einen, noch der anderen Seite angehört. Sie war niemals einig – es sei denn im Protest gegen dieses oder jenes Land. Was aber die „beiden Blöcke“ angeht, so können wir hier wie dort Veränderungen feststellen: Wandlungen in der sowjetischen Welt, Wandlungen in Europa.

Die sowjetische Welt weist heute nicht mehr nur ein einziges Zentrum, sondern zwei Zentren auf. Der chinesisch-russische Konflikt zeigt, wie sich jener Block auflöst. Dieser Block besaß eine Doktrin, nach der interne Konflikte prinzipiell unmöglich waren. Zwischen sozialistischen Ländern – so lautet diese Doktrin – könne es keine Konflikte geben.

Nun denn, der chinesisch-russische Streit ist da. Und dabei handelt es sich nicht einfach um einen diplomatischen Konflikt klassischer Art. Er stellt vielmehr die gemeinsame Lehre in Frage: die gültige Lehre unter Partnern, die jetzt Gegner sind.

In der Folge dieses chinesisch-russischen Widerstreits – und noch aus anderen Gründen mehr – haben die osteuropäischen Staaten, nämlich die „Satelliten“, an Selbständigkeit gewonnen. Und das muß unterstrichen werden.