Inhalt Seite 1 — Fernöstliches mit zwölf Tönen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Heinz Josef Herbort

Zwölf Stunden bevor Berlins Regierender Bürgermeister Willy Brandt in der Philharmonie, demonstrativ begrüßt, die 15. Berliner Festwochen eröffnete, stand fest, daß wir einen neuen hochinteressanten Operneinakter besitzen: Isang Yuns musikdramatischen Erstling "Der Traum des Liu-Tung", uraufgeführt von der Deutschen Oper Berlin im Studio der Akademie der Künste.

Yun ist Koreaner, hat in Tokio, später in Paris und schließlich von 1957 bis 1959 in Berlin bei Blacher und Rufer studiert, wohnte zwischendurch in Köln und Freiburg und arbeitet seit Anfang 1964 als artist in residence der Ford Foundation in Berlin.

Sein neuestes Werk benutzt als Libretto ein kleines chinesisches Drama aus dem vierzehnten Jahrhundert, ein taoistisches "Lehrstück" des Dichters Ma-Chi-Yuan: Der Mensch muß sich von den Äußerlichkeiten der Welt lösen, will er Unsterblichkeit und Wahrheit finden.

Der junge ehrgeizige Liu-Tung ist von den Göttlichen ausersehen für das Reich des Tao; Liu-Tung denkt nicht daran, dem Ruf zu folgen. Schließlich hat er studiert, will er sich beim Wettstreit am kaiserlichen Hof Ruhm, Macht und Reichtum verschaffen, locken Liebe und Wein. Ein Eremit setzt ihn in einen sechzehn Jahre dauernden Schlaf, zeigt ihm im Traum die Vergänglichkeit der Güter dieser Welt. Im Traum auch entsagt Liu-Tung: dem Wein, der ihn in der Schlacht verwirrt; der Liebe, denn die Frau betrügt ihn; dem Gold, denn mit ihm hat er den Staat verraten. Schließlich wird Liu im Traum von einem Banditen getötet: Wer allem entsagt hat, braucht nur noch das Leben aufzugeben. Liu-Tung erwacht, begreift, folgt dem Eremiten in die Welt des Tao.

Auf den ersten Blick also ein religiöses Stück. Yun gesteht jedoch, daß nicht der Inhalt und seine Lehren, sondern stilistisch-formale Überlegungen ihn zu dieser Dichtung greifen ließen. Distanz und Abstraktion bestimmen die Struktur des Librettos, stilisierte Szenen, das Archetypische, die Zeremonie. Hier setzt Yuns Komposition an.

Für die sieben Szenen – ein zweigeteiltes Vorspiel, vier Traumbilder und ein Nachspiel – schrieb Yun eine Musik, in der die Verbindung von östlichem und Westlichem in einer großartigen und überzeugenden Weise gelungen ist, nicht als eine Adaption, nicht als eine klischierte Angleichung, sondern in einer echten Durchdringung, bruchlos gefügt und nur schwer in die Bestandteile auflösbar.