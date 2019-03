Inhalt Seite 1 — Five o’clock tea in Gefahr? Seite 2 Auf einer Seite lesen

London, Ende September

Mißtrauisch beobachten die passionierten Teetrinker in aller Welt den Kaschmir-Konflikt. Wird er ihnen höhere Teepreise bescheren oder gar den Tee so stark verknappen, daß sie vielleicht gänzlich auf ihre tägliche "tea hour" verzichten müssen? Diese Befürchtungen sind nicht ganz unbegründet; denn schließlich wird Assam, das Hauptproduktionsgebiet des wichtigsten Teelieferanten der Welt, Indien, sowohl von Pakistan als auch von Rotchina bedroht. Der Tee von Assam, der bei den Teetrinkern zu den begehrtesten Qualitäten gehört, muß außerdem auf dem pakistanischen Flußsystem gen Süden zu den großen Überseehäfen transportiert werden. Mit dem Ausbruch des unerklärten Krieges zwischen Indien und Pakistan ist dieser Weg versperrt, und gegenwärtig warten nicht weniger als 70 000 Kisten mit je 50 Kilogramm auf den Weitertransport nach Süden. Ob der Transportweg nach dem nur mit halbem Herzen befolgten Waffenstillstand zwischen den Kampfhähnen sich wieder für die indischen Teeproduzenten öffnet, weiß zur Stunde noch niemand.

An den Rohstoffbörsen der Welt war der Kaschmir-Konflikt jedoch weit weniger spürbar, als es zu erwarten gewesen wäre. Die befürchtete Hausse der Teepreise trat nicht ein, obwohl im Gegensatz zu Kaffee und Kakao sich die Produzenten über den Absatz ihrer Ware bisher wenig Kopfzerbrechen machen mußten. Bisher ist die Weltproduktion noch immer reibungslos abgesetzt worden und was der Weltmarkt nicht schluckte, wurde in den Hauptproduktionsländern selber verbraucht.

Die Preise für Tee haben sich zwar mit dem Ausbruch der Feindseligkeiten in Kaschmir nach oben in Bewegung gesetzt, ohne daß es jedoch zu einer spekulativen Hausse kam. Selbst die chinesischen Drohungen gegen Indien haben den sanften Aufwärtstrend bestenfalls unterstützen können. Zu einer Panik kam es jedoch nicht.

Die ruhige Entwicklung ist um so erstaunlicher, als die diesjährige Ernte erst jetzt begonnen hat. Es wird auch noch bis Ende November dauern, bis sie gänzlich eingebracht ist. Die Notierungen an der wichtigsten Teebörse in Kalkutta lauteten zuletzt für ein englisches Pfund nordindischen Tees, wie etwa Darjeeling und andere Himalaja-Sorten, auf 6 Shilling 4 Pence bis 7 Schilling 10 Pence, während die Preise vor dem Ausbruch des Konflikts bei 6 Shilling 1 Pence bis 6 Shilling 7 Pence lagen. Dagegen blieben die Preise für die südindischen Sorten fast unverändert. Die Gelassenheit der Teehändler ist um so überraschender, als im vergangenen Jahr die Teeproduktion bei einem Gesamtverbrauch von mehr als 1 Million Tonnen lediglich einen Überschuß von 3000 Tonnen aufwies. Selbst der Ausfall relativ kleiner Mengen könnte also schon zu einer Verknappung an den Märkten führen.

Die Kaffeeproduzenten, die seit Jahr und Tag um ihre Exportquoten kämpfen, und die dennoch auf fast 25 Prozent ihrer Produktion sitzen bleiben, können ihre Konkurrenten um diese Bilanz beneiden.

Allerdings scheint die Zeit der panikartigen Haussen an den Weltrohstoffmärkten ohnehin vorbei zu sein, seit nach dem zweiten Krieg es zu jeder Zeit irgendwo auf der Welt kriselt. Nach der Korea-Krise – der letzten großen Hausse an den Weltrohstoffmärkten – hat weder die Kuba-Krise noch der Krieg in Vietnam, noch der Malaysia-Konflikt die Weltrohstoffmärkte in nennenswertem Maße beunruhigen können. Die früher bei jedem Konflikt "vorsorglich" vorgenommenen Eindeckungen haben sich allzu oft als recht kostspielig erwiesen. Die Krisen dauerten zu kurze Zeit, um die Hamstervorräte absetzen zu können. Die Käufer blieben meist lange Zeit auf ihnen sitzen und die fallenden Preise brachten ihnen dazu noch hohe Verluste. Außerdem haben die Entwicklungsländer, die meist als Rohstofflieferanten in Frage kommen, in den letzten Jahren in immer stärkerem Maße eine Überproduktion aufzuweisen, so daß auch von dieser Seite die Neigung, sich gewissermaßen strategische Reserven von Industrie- und Agrarrohstoffen zuzulegen, kräftig gebremst wurde.