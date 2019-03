Ist die Presse die vierte Gewalt im Staat?

Harry Pross (Hrsg.): Deutsche Presse seit 1945; Scherz Verlag, Bern, München, Wien; 255 Seiten, 17,80 DM

Die deutsche Presse, meint Richard Schmid, lasse sich mit einem Scheinwerfer vergleichen, der alles, was sich vor ihm befinde, grell beleuchte; er selber, und vor allem dis, was hinter ihm stecke, bleibe im Dinkeln. Kritik an der Presse, Aufklärung über die Presse, Vorsicht und Mißtrauen gegenüber der Presse aber seien ein notwendiges Korrelat zur Freiheit der Presse.

Diese Sätze sind einem Sammelband entnommen, der Scimids Forderung verwirklicht. Die Presse, gewöhnlich Subjekt der Darstellung und Kritik, wurde hier zum Objekt; konkret: zum Gegenstand einer Reihe von Untersuchungen ihrer Entwicklung nach 1945. Harry Pross, Chefredakteur von Radio Bremen und politischer Publizist, gewann für eine Sendereihe und deren anschließende Veröffentlichung in diesem Buch größtenteils qualifizierte Mitarbeiter, die meist selber an der Nachkriegsentwicklung der Presse beteiligt waren. Sie zeigen ein erstaunliches Maß an distanzierter Reflexion und offener Selbstkritik. Der Herausgeber hätte allerdings gut daran getan, wenn er auch den "Spiegel" als Thema vergeben hätte und den "Boulevardblättern", allen voran der "Bild"-Zeitung, sowie den Illustrierten ausführlicher nachgegangen wäre, ganz zu schweigen von der stiefmütterlichen Behandlung der Presse im anderen Teile Deutschlands, trotz des herangezogenen guten Materials.

Am informativsten sind zweifellos die Beiträge von Hardd Hurwitz: Die Pressepolitik der Alliierten, Fritz Sänger: Die Nachrichtenagenturen, Günther Gillessen: Die lageszeitung, und V. O. Stomps: Die literarischen und Kunst-Zeitschriften. Durch prononcierte Meinungsäußerung fallen auf Helmut Cron: Der Journalist und seine Verbände, Karl Pawek: Die Rolle der freien Publizisten, sowie Richard Schmid: Wie frei sind Meinung und Meldung? Information wie subjektive Interpretation bevorzugen Cordes Koch-Mehrin: Die Presse in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands, Manfred Kötterheinrich: Die Konzentration in der deutschen Presse, und Walter Fabian: Die Wochenzeitungen.

Die 88 Neutralen

Harold Hurwitz behandelt mit der Pressepolitik der Alliierten die wohl wichtigste Seite eines Themas, dem bis heute keine abgewogene Gesamtdarstellung gerecht werden konnte, weil die dafür notwendigen Akten noch nicht zugänglich sind und auch detaillierte Teiluntersuchungen fehlen, die über dem Streit der deutschen Interessenten stehen. Es geht um die höchst kontroverse Zeit der Lizenzpresse. Hurwitz stützt seine Aussagen über de geplante und presseorganisatorisch auch verwirklichte reeducation der deutschen Bevölkerung durch die alliierten Siegermächte größtenteils auf neues Material. Viele Einzelheiten sind aufschlußreich, so zum Beispiel die ursprüngliche Planung der Engländer und Amerikaner, noch vor der militärischen Konsolidierung des besetzten deutschen Gebiets auch in der Informationsgebung mit aktiven Gegnern des Hitler-Regimes zusammenzuarbeiten – was dann an der schwindenden Aussicht auf ein schnelles Ende des Krieges und an den Enthüllungen der systematischen Massenvernichtung in den KZs scheiterte. "Die liberale Planung eines neuen deutschen Pressewesens (wich) dem Austerity-Programm der nüchternen Härte und Strenge."