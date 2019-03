In drei Monaten ist das Jahr 1965 zu Ende. Allmählich wird es deshalb Zeit, meine verehrten Leser, sich wieder Gedanken darüber zu machen, wie sich noch Steuern sparen lassen. Die Möglichkeiten des Bausparprämien- und des Prämiengesetzes sind hinlänglich bekannt, so daß wir uns darüber nicht mehr zu unterhalten brauchen. Überdies hat jede Bank oder Sparkasse Informationsschriften darüber vorrätig. Dagegen lohnt es sich schon, das sogenannte 312-Mark-Gesetz genauer anzusehen, das sich mit der "Vermögensbildung der Arbeitnehmer" befaßt. Der Gesetzestitel ist sicherlich hochgestochen, denn mit diesem Gesetz lassen sich sicherlich keine Vermögen ersparen, jedenfalls keine Beträge, wie sie üblicherweise unter "Vermögen" verstanden werden. Aber, abgesehen davon, prüfen wir, wie wir dieses Gesetz am besten nutzen können.

Zuwendungen des Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer werden bis zur Höhe von 312 Mark (bei mehr als 2 Kindern 468 Mark) im Jahr von Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträgen (außer Unfallversicherung) befreit, wenn sie als sogenannte vermögenswirksame Leistungen gezahlt werden. Vermögenswirksame Leistungen sind im Sinne dieses Gesetzes Beiträge, die nach einer der folgenden fünf Möglichkeiten angelegt werden:

1. Anlage nach dem Spar-Prämiengesetz,

2. Anlage nach dem Wohnungsbau-Prämiengesetz,

3. Anlage zum Bau, zum Erwerb oder zur Entschuldung eines Eigenheimes oder einer Eigentumswohnung,

4. Anlage zum Erwerb von Aktien des Arbeitgebers zum Vorzugskurs,

5. Anlage im Betrieb des Arbeitgebers als Darlehen des Arbeitnehmers.