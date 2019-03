Von Paul Zieber

Paul Zieber, Leiter des Hamburger Instituts für Ost-Marktforschung, nahm an der Moskauer internationalen Chemie-Ausstellung, die am Dienstag dieser Woche ihre Tore schloß, als Beobachter teil.

Seit längerer Zeit steht der Handel mit den Staaten des Ostblocks und insbesondere der deutsch-sowjetische Handel im Mittelpunkt vieler Diskussionen. Dabei fällt auf, daß es in diesen Gesprächen zwei sehr gegensätzliche Standpunkte gibt. Einige Beobachter neigen dazu, die Bedeutung des Warenaustausches mit der UdSSR herabzuspielen und darauf hinzuweisen, daß nicht die Bundesrepublik, sondern einzig und allein die UdSSR an einer Entwicklung dieses Handels interessiert sei. Auf der anderen Seite werden, möglicherweise wegen der starken traditionellen Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und der Sowjetunion, zu hohe Erwartungen in die Entwicklungsmöglichkeit dieses Warenaustausches gesetzt.

Wie sehen die Tatsachen aus? Zweifellos haben sich die Handelsbeziehungen zwischen der Bundesrepublik und der UdSSR in den letzten Jahren recht günstig entwickelt; und es besteht berechtigter Grund anzunehmen, daß noch längst nicht alle Möglichkeiten hinreichend genutzt worden sind.

Unsere Tabelle über die Entwicklung des Außenhandels zwischen der Bundesrepublik und der Sowjetunion zeigt deutlich eine stetige Zunahme. Das darf jedoch nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, daß der Handel mit der Sowjetunion – gemessen am gesamten Außenhandel der Bundesrepublik – recht gering ist. 1964 erreichten die Importe aus der UdSSR lediglich 1,59 Prozent der gesamten Einfuhr; die Exporte in die UdSSR waren mit 1,19 Prozent noch geringer. Diese Zahlen verleiten die Gegner einer Ausweitung des deutsch-sowjetischen Handels zu der Annahme, daß es sich wohl kaum lohne, den Handel mit der Sowjetunion zu intensivieren.

Wie bei allen wirtschaftlichen Überlegungen erscheint es aber auch hier sinnvoll, nicht nur globale Rechnungen, sondern auch Detailuntersuchungen vorzunehmen. Analysiert man den deutsch-sowjetischen Warenaustausch, so findet man sehr schnell heraus, daß der Handel mit der UdSSR für einige Industriezweige großes Gewicht hat. Das gilt etwa für den Schiffbau und besonders für den Chemiemaschinenbau.

Bei einer Produktion im Werte von rund 1 Milliarde Mark im Jahre 1964 wurden Apparate und Anlagen im Werte von 432 Millionen Mark exportiert. Ein Exportanteil von 43 Prozent läßt aber sehr deutlich erkennen, in welchem Ausmaß die Konjunktur dieses Wirtschaftszweiges von der weiteren Exportentwicklung abhängig ist.