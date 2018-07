Von Jörg Eckart

Im öffentlichen Dienst stehen bald wieder Lohn- und Gehaltsforderungen für Arbeiter und Angestellte zur Diskussion. Im Gegensatz zu den Beamten dürfen sie mit den Arbeitgebern privatrechtliche Tarifverträge abschließen. Dieses Privileg hat jedoch nicht zu verhindern vermocht, daß die Unzufriedenheit wächst, besonders unter den Angestellten. Sie fordern eine „Neuordnung der Tätigkeitsmerkmale“ und das Recht auf einen „Bewährungsaufstieg“ – also bessere Chancen für eine Karriere im öffentlichen Dienst. Vielleicht spielt bei diesen Forderungen auch das Gefühl der Angestellten eine Rolle, gegenüber den Beamten benachteiligt zu sein.

Doch auch die Beamten selbst sind in weiten Teilen unzufrieden. So unzufrieden, daß sich ein privates Unternehmen schon längst um die Ursachen jener Unzufriedenheit hätte kümmern müssen. Vielleicht liegt es an den festgefahrenen Rechtsverhältnissen im öffentlichen Dienst, die einen Zustand herbeigeführt haben, den der Bundeskanzler hoffentlich nicht im Auge hat, wenn er die Schaffung einer formierten Gesellschaft als das Ziel seiner Politik bezeichnet.

Formiert – oder soll man im übertragenen Sinne uniformiert sagen – sind nämlich alle Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes; und das sind weit mehr als 10 Prozent aller Unselbständigen. Sie sind formiert in Beamte, Angestellte und Arbeiter; die Beamten und Angestellten wiederum in solche des einfachen, mittleren, gehobenen und höheren Dienstes. Es gibt aufsteigende und nicht aufsteigende Gehälter, mehrere Klassen von Ortszuschlägen und Reisekosten; alles in allem ein schön sortiertes und formiertes System von Rang- und Gehaltsstufen, das zu durchdringen dem normalen Sterblichen kaum möglich erscheint.

Die wichtigsten Privilegien genießen die Beamten; sie sind unkündbar und haben einen Status, der es ihnen gestattet, zugleich als Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu fungieren. Eigentlich sind sie ja auch keine Arbeitnehmer; sie sollen vielmehr Staatsdiener sein, wobei es sich heute noch keineswegs bis in die letzte Amtsstube herumgesprochen zu haben scheint, daß wir alle der Staat sind und nicht eine irgendwie demokratisierte Obrigkeit.

Doch um dem Phänomen der im öffentlichen Dienst formierten Gesellschaft beizukommen, ist es vonnöten, das Beamtengesetz zu kennen. Es ist hierbei nicht erforderlich, sich alle in der Bundesrepublik gültigen Beamtengesetze anzusehen, es genügt das Bundesbeamtengesetz. Dort heißt es: