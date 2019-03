Inhalt Seite 1 — In Bad Hersfeld wird Porzellan zerschlagen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Johannes Jacobi

Intendantenkrisen ähneln in Deutschland Staatskrisen. Tant de théâtre! Darum ist es nicht verwunderlich, daß der Entschluß des Hersfelder Magistrats, den Vertrag seines Festspielintendanten William Dieterle nicht zu erneuern, ein ungewöhnliches Echo gefunden hat. Bürgermeister Hessemer allerdings wundert sich sehr: "Es ist doch eine natürliche Angelegenheit, daß nach Ablauf einiger Jahre dem Rechtsträger die Möglichkeit zustehen muß, sich von einem Intendanten zu trennen."

Zugegeben. Dennoch würde man gern die Gründe erfahren. William Dieterle ist nicht irgendwer. Ein berühmter Mann kam aus Hollywood nach Hersfeld und bewirkte in seiner deutschen Heimat einen Wendepunkt der Hersfelder Festspielentwicklung. Das veröffentlichte Entlassungstelegramm nannte keine Gründe. Es sprach nur von Dank. "Die Gründe sind komplexer Art", erklärte mir auf Befragen der Bürgermeister. "Ich bin leider nicht in der Lage – und wir waren uns in Magistrat und Festspielkommission einig darüber – diese bekanntzugeben."

Die Bad Hersfelder Festspiele sind, dank Dieterles Intendanz während der zweiten Phase ihrer fünfzehnjährigen Existenz, prominent geworden, so daß die Öffentlichkeit sich auch für wichtige personelle Entscheidungen interessiert. Soll schon das Warum der Änderung in der Spitze verdeckt bleiben – die Theaterfreunde, von denen jährlich fast 50 000 nach Bad Hersfeld kommen, möchten wenigstens über das Wozu und Wohin informiert werden. Auch darüber schweigt Bürgermeister Hessemer.

Genaueres weiß der hessische Kultusminister Schütte. Er ist Zuschußgeber der städtischen Festspiele in dem hessischen Staatsbad. Professor Schütte lud, kurz entschlossen, jetzt jene drei Intendanten zu sich nach Wiesbaden ein, die vom Hersfelder Magistrat als künftiges Triumvirat zur Leitung der Festspiele ausersehen worden waren: Harry Buckwitz (Frankfurt am Main), Hans Schalla (Bochum) und Gerhard F. Hering (Darmstadt). Jeder von ihnen hat eine (Buckwitz zwei) erfolgreiche Hersfelder Festspielinszenierung aufzuweisen. Drei gute Regisseure als dreieinige künstlerische Leiter und die Verwaltungsbeamten des Rechtsträgers als Zünglein an der Waage – so offenbar stellte sich ein in Theaterdingen sichtlich unerfahrener Magistrat einschließlich der "fachkundigen", aus Hersfelder Bürgern gebildeten Festspielkommission die künftige Leitung vor.

Die drei Intendanten haben selbstverständlich verzichtet. Auch Kultusminister Schütte sprach sich anstatt eines Triumvirats für nur eine Persönlichkeit aus. Diese sollte weder ein hessischer Staats- noch ein Stadttheaterintendant, sondern ein Mann sein, der die Hersfelder Festspiele als seine Hauptaufgabe betreuen kann. Die drei vom Magistrat designierten Intendanten haben in der Wiesbadener Sitzung beim Kultusminister dem Bürgermeister mindestens drei Kollegen zur Auswahl vorgeschlagen.

Die künstlerische Bedeutung der Festspiele ist der 24 000 Einwohner zählenden Stadt Hersfeld über den Kopf gewachsen. Zugegebenermaßen aus finanziellen Gründen strebt sie nach einer Verbreiterung der Rechtsträgerbasis. Der Bund, das Land Hessen und vielleicht auch einige Mäzene sollten sich mit der Stadt zu einem Verein oder einem Zweckverband zusammentun, damit der Bürgermeister verständnis- und leistungswillige Partner hat bei der Diskussion über das Defizit eines verregneten Sommers und über Künstlergagen, die den Einkommensverhältnissen einer kleinen Kreisstadt unangemessen sein müssen.