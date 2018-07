Inhalt Seite 1 — Inseln rund um Venedig Seite 2 Auf einer Seite lesen

Trotz Überflusses an Wasser kann man in Venedig nicht baden. Dieser erstaunlichen Tatsache verdankt der heutige Stadtteil Lido seine Existenz, denn dort kann man es. Weshalb aber besitzen Venezianer Autos? Ich meine Venezianer vom Lido. Wegen der Breite dieses Landstreifens sicher nicht, wegen der Länge? Die 15 Kilometer bewältigt ständig der Bus in kurzen Intervallen Tag und Nacht. Wann fährt ein Lidoaner schon nach Mallamocco oder Alberoni? Wenn er Golf spielt. Dann freilich kann er nicht per Fahrrad anrücken. Aber es sind doch viel mehr Autos als Golfer. Auf weiten Strecken blockieren sie die Straßenränder. Sozialprestige? Man will doch mal einen Ausflug auf dem Festland machen, nicht wahr? Teurer Spaß. Bevor man drüben ist, sind dreißig Mark fürs Ferry-boat zu berappen.

Überall auf dem Lido findet man Festungen aus verschiedenen Zeiten, die nun finster vor sich hinbröckeln. Sie sind schwer zu entfernen. In Alberoni hat man aus dieser Not eine Tugend gemacht. Der Golfklub Venedig benutzt ein detachiertes Fort älterer Machart als Kernstück seines Platzes. Drei Abschläge liegen auf der Bastion. Man schießt also dort wieder, mit kleinen harten Bällen. Loch Nummer neun ist innerhalb der Kasematten. Das läßt sich der Klub bezahlen: mit fünfundzwanzig Mark für die achtzehn Löcher.

Hinter Alberoni, ganz draußen an der Lagune, liegt die Muschelfabrik. Diese Tiere haben die Freundlichkeit, sich an rauhen Stricken, die man ihnen hinterlistigerweise ins Meer hängt, anzusiedeln. Ist der Strick voll, schneidet man ihn. Muschelernte. Da sich außer den Muscheln auch andere Sorten etablieren, gibt es in der Fabrik eine Sortierbank. Austern werden separiert.

Auf der Nachbarinsel, wo die Orte San Pietro und Pellestrina liegen, könne man, behauptet der Prospekt, noch Folklore erleben. Voll von der Kultur der Metropole, neigt man nach wenigen Tagen dazu, jenes ländliche Leben aufzusuchen. Zum Atemholen, quasi, faßt man den Beschluß zu einem Ausflug nach Chioggia, um San Pietro und Pellestrina am Wege mitzunehmen. Man fährt nach Alberoni und besteigt dort das Ferry-boat. In S. Maria del Marc denkt man nichts Böses und geht von Deck, denn voraus liegen, sichtbar, jene folkloristisch gepriesenen Orte, die man zu durchwandern gedenkt.