Selten hat es einen so erfreulichen Anlaß gegeben, die Feder zu spitzen – und die Ohren! – wie diesen: EMNID, das Institut für Meinungsforschung in Bielefeld, stellte die Frage an rund dreitausend Bundesdeutsche: "Fühlen Sie sich in Ihrem Beruf auf dem Platz, der Ihren Kenntnissen, Fähigkeiten und Neigung entspricht?" Und fast die Hälfte der Befragten (45 Prozent) antwortete mit einem uneingeschränkten "Ja"!

Geringer war die Zahl de. Leute, die gewisse Einschränkungen machten (31 Prozent). Aber auch ihre Antwort war im Ganzen positiv, so daß man sagen darf: Drei Viertel fühlten sich in ihrem Berufe wohl, fühlten sich anerkannt, fühlten sich auf dem nach Kenntnissen, Fähigkeiten, Neigungen richtigen Platz.

Nichts ist’s mit der Redensart: "Wer Arbeit kennt und dann nicht rennt und sich nicht drückt, der ist verrückt." Es müßten sonst drei Viertel aller Berufstätigen in Deutschland Verrückte sein.

Es ist vielmehr so, daß sich in diesen Zahlen eine soziologische und psychologische Situation ausdrückt, die uns Deutschen vermutlich in der ganzen Welt eine besondere Stellung gibt, und zwar eine durchaus bejahenswerte...

Wo lebt denn unsereiner? In der Familie? Ja, das ist wahr. Aber morgens verlassen wir das Haus, und abends kehren wir heim. Wo verbringen wir den größten Teil unserer Tage, des – Lebens? Bei der Arbeit!

Generationen lang ist es üblich gewesen, daß man Arbeit als "Fron" definiert hat. Und jetzt? Jetzt erklärt der größte Teil der Leute in der Bundesrepublik, daß er sich bei der Arbeit wohl oder wenigstens nicht unwohl fühle.

Die Angehörigen der "selbständigen Berufe" (so geht es aus der Umfrage hervor) lieben speziell ihre Arbeit. Und die Bauern lieben ihre Sorgen ganz besonders. Die Arbeiter – und das ist interessant – haben ihre Arbeit gern. Kleine Einschränkungen machten nur die höheren Angestellten und Beamten. Aber vergessen wir nicht: Insgesamt sagten drei Viertel aller "Berufstätigen", daß sie (mehr oder weniger) zufrieden seien.