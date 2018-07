Der junge König Konstantin II. von Griechenland hat den politischen Ringkampf mit Ex-Premierminister Georgios Papandreou nach zwei Monaten, fürs erste wenigstens, gewonlen: Am Wochenende sprach das Parament der „Notstandsregierung“, die von dem abtrünnigen Papandreou-Anhänger Stephanopoulos gebildet wurde, mit vier Stimmen Mehrheit das Vertrauen aus.

Das Kabinett kam unter fragwürdigen Umständen zustande: Im Hause eines Reeders wurden sechs Gefolgsleute Papandreous überredet, sich sofort ins benachbarte Königspalais zu begeben und als Minister vereidigen zu lassen.

Nach der tumultuösen Debatte schickte der König das Parlament auf unbestimmte Zeit in Urlaub. Stephanopoulos hat also Zeit, für „Ruhe und Ordnung“ zu sorgen. Der 66jährige Wirtschaftsexperte, wegen seiner sanften Art „der Gentleman“ genannt, will zunächst die Wirtschaft des Landes wieder kurieren.

Allerdings wird er es nicht leicht haben. Neue Streiks stehen bevor. Er will die linksliberale Politik der Zentrumsunion Papandreous fortsetzen, kann aber nur mit Hilfe der Rechten regieren. Seine Regierungsbasis ist schnal, seine Standfestigkeit wird angezweifelt.

Vor allem: Papandreou hat ihm einen „unerbittlichen Kampf“ angesagt. Nächstes Ziel seines Redefeldzuges ist die Insel Kreta. Von dort war 1916 der Liberale Venizelos ausgezogen, um König Konstantin I. zu stürzen.