Von Rino Sanders

Unzählige Deutsche haben aufgeschrieben, was sie im Kriege erlebten – nicht nur für den privaten Gebrauch, zur besseren Erinnerung, nein, sie dachten dabei an die Öffentlichkeit. Die einen hielten ihre Erlebnisse für einzigartig und meinten, sie deshalb mitteilen zu müssen; die anderen hielten ihre Erlebnisse für allgemein und meinten, sie deshalb mitteilen zu sollen.

Die meisten dieser Rechenschaftsberichte sind Rechtfertigungsschriften. Es handelt sich weniger um Gewissenserforschung als um ein Von-der-Seele-Schreiben, die Beichte vor einer fremden, anonymen, aber eben doch nicht allwissenden und allsehenden Instanz, eine Beichte, mit der das Gewissen sich versichert, gut zu sein. Die Lektorate der Verlage konnten sehen, wie sie damit fertig wurden, Genug davon wurde veröffentlicht.

Aber was kann die Beschreibung des Krieges, wie ihn irgend jemand an einem x-beliebigen Punkt überstand, schon leisten – sei auch der Autor willens gewesen, nichts hinzuzufügen und nichts wegzulassen? Was kann sie leisten, wenn sie den Krieg – und gerade diesen Krieg! – nicht als Ziel und Ende einer schlimmen politischen Entwicklung kenntlich werden läßt, sondern ihm das Aussehen einer Naturkatastrophe gibt, in die Menschen nicht hineinziehen oder -treiben, die vielmehr über sie kommt? Dieses Bild, in dem etwa der „eingesetzte“ Mensch Gelegenheit zur Bewährung bekommt, ist nicht besser als das Kreuzzug- und Orlog-Klischee und ebenso gemeingefährlich – sei es auch mit der Federfertigkeit Ernst Jüngers gezeichnet.

Gewiß ist es möglich, Krieg als Erlebnis zu schildern und zugleich als letzte Phase einer Entwicklung, die immer noch mit im Bilde ist. Das mag sogar durch die perspektivische Verkürzung besonders eindringlich geraten; aber freilich gehört mehr dazu als Reporterbegabung. Offenheit und Sensibilität wären nicht nur zur Zeit des Erlebnisses vonnöten gewesen, als allgemeine Mentalität und Überlebenstechnik davon abrieten, sie müßten auch der Erinnerung des Schreibers beistehen.

Wie weit nun die Fähigkeit zur Erinnerung und zur schriftstellerischen Bewältigung auch jeweils reicht, es zeigt sich, daß die Jüngeren, die – sagen wir – ab 1925 Geborenen, die erst in den letzten Jahren bei diesem Thema (und der Nazizeit überhaupt) anlangten, den damals schon erwachsenen Autoren gegenüber merklich im Vorteil sind. Sie, die zweifelsfrei Unverantwortlichen, halten dieses Damals mit einer Optik ohne Rechtfertigungsfilter fest, bei einer Brennweite, die der Entfernung des Gegenstandes entspringt, denn sie scheuen das scharfe Bild nicht. Den Älteren fällt Unbefangenheit, vor sich selbst zumal, offenbar schwerer (wie Willy Kramp in seinem Buch: „Brüder und Knechte“). Die Jüngeren bringen sich ohne weiteres auf jene Distanz, die für vergleichsweise sachliche Darstelung unerläßlich ist. Das macht ein Buch wie Heinz Küppers „Simplicius 45“ so wertvoll.

Daß nicht einmal für diese Generation das Muster vom Krieg als Naturereignis taugt, dafür ist nicht nur Küppers Buch Beleg, sondern auch eine verwandte Arbeit des 1927 in Bochum geborenen