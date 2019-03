"Robert Müller" (Düsseldorf, Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen): Daß seine Eisenskulpturen heute nicht mehr sonderlich originell und aufregend oder gar skandalisierend wirken, ist nicht seine Schuld. Zu viele Bildhauer haben inzwischen mit Geschick und Raffinement auf diesem Terrain gearbeitet. Und auch Robert Müller war nicht der erste, als er mit den konventionellen Materialien und Herstellungsmethoden brach, um mit der Metallplastik zu experimentieren, die er dann in der Schweiz als eine legitime Gestaltungsweise eingeführt und durchgesetzt hat. Die Ausstellung umfaßt über fünfzig Skulpturen und hundert Zeichnungen und Holzzschnitte, mit Leihgaben auch aus Amerika, wo Robert Müller sehr geschätzt wird. Sie wird gemeinsam vom Stedelijk-Museum in Amsterdam, der Berner Kunsthalle, dem Palais des Beaux Arts in Brüssel, dem Museum des 20. Jahrhunderts in Wien und dem Kunstverein in Düsseldorf (als einziger deutscher Station) veranstaltet, ein Beweis für das internationale Renommé des Schweizer Bildhauers, das durchaus berechtigt ist. In seinen Arbeiten zwischen 1950 und 1963 hat er die Möglichkeiten der Metallplastik, was Technik und Gehalt angeht, voll ausgeschöpft. Er verwendet selbstgeschmiedete, vorfabrizierte Teile und Abfall, baut skurrile, organische, konstruktive Gebilde, die heiter, tragisch, dämonisch oder persiflierend gemeint sind, er arbeitet mit zackigen und runden, aggressiven und defensiven Formen, läßt in "La proue" (Der Bug, datiert 1962/63) oder dem etwas älteren "Cannonier" reale Assoziationen anklingen, die er in anderen Skulpturen rigoros ausschaltet. – Gleichzeitig sieht man Arbeiten des Amerikaners Tom Doyle, bemalte Kombinationen aus Holz und Eisen, halb Kinderspielzeug, halb Maschine, in gewaltigen Dimensionen, die über das recht bescheidene Maß des plastischen Einfalls weit hinausgehen. – Bis zum 17. Oktober.

"Joseph Faßbender" (Köln, Galerie Der Spiegel): Eduard Trier hat ihn im letzten Jahr als einzigen deutschen Maler auf die Biennale gebracht, Faßbender hat auf dem internationalen Parkett nicht schlecht bestanden und ist mit einigem Ruhm und einem Kunstpreis nach Köln zurückgekehrt, Er war draußen unbekannt, eine erste Begegnung mit ihm ist immer eindrucksvoll. Seine bedächtig-gelassene Art, die zurückhaltende Koloristik, die ungewöhnlich prägnante, sorgfältig und sauber konturierende Zeichnung wecken Vertrauen und Sympathie.

Das wiederholt sich, wenn man ihn wiedersieht; auch die neuen Zeichnungen, nebst einigen Bildern bis Anfang Oktober in der Galerie Der Spiegel, sind solide gearbeitet, vielleicht um eine Spur beweglicher und lockerer, Blatt für Blatt ein Labyrinth kleinteiliger Formen. Gottfried Sello