Frischer Wind in der Baracke

Von Rolf Zundel

Die SPD hat auf zweierlei Weise die Macht in der Bundesrepublik zu erobern versucht: im ideologischen Frontalangriff – so bei den Wahlen bis zum Jahre 1957; und mit Sympathiewerbung – so 1961 und 1965. Mit der ersten Methode hat sie wenig erreicht, mit der zweiten hat sie gewonnen, aber nicht gesiegt. Die Sozialdemokraten, aber auch jene Bürger, die im Interesse einer funktionierenden Demokratie einen Regierungswechsel wünschen, fragen sich: Wie lange soll der Weg zur Macht noch dauern? Vier Jahre? Acht? Zwölf? Oder wird die Partei schließlich in der Opposition verdorren?

Vorläufig jedenfalls hat sich der Wähler das englische Auswechselmotto – it’s time for a change – nicht zu eigen gemacht. Er wollte den Wechsel nicht. Und daran trägt auch die SPD Schuld. Vermutlich hätte die SPD diesen Wahlkampf auch mit einem anderen. Kanzlerkandidaten nicht gewinnen können (und einen besseren als Brandt hatte sie nicht), auch nicht mit einer anderen Politik. Aber sie hätte besser abschneiden können; nicht so sehr in der Stimmenzahl, aber im Urteil der Bürger, auch ihrer Wähler. Der Vorwurf gegen die SPD lautet: Sie hat dem Bürger kein starkes Motiv geliefert, SPD zu wählen. So war sie zwar wählbar, aber wurde doch von vielen nicht gewählt.

Daß sie wählbar geworden ist, ist nicht zuletzt das Verdienst Herbert Wehners, der die Godesberger Reform mit eiserner Energie durchgesetzt hat. Daß sie nicht gewählt wurde, geht freilich ebenfalls zu Wehners Lasten. Nicht zuletzt er, so scheint es, hat es verhindert, daß selbst schüchterne Ansätze zu einer programmatischen Distanzierung gegenüber der Union abgewürgt wurden.

In der Öffentlichkeit entstand so der Eindruck, als komme es der SPD vor allem darauf an, koalitionsfähig für die CDU zu werden. Die SPD bot neue Männer an, aber neue Ideen – die notwendigerweise kontrovers sein müssen – wurden sorgfältig getarnt. Aus der bitteren Erfahrung von 1957, als die SPD auf dem Felde der Außenpolitik geschlagen wurde, zogen die sozialdemokratischen Wahlkampfstrategen den Schluß, sich diesmal auf die Innenpolitik zu beschränken. Die Idee von den Gemeinschaftsaufgaben propagiert zu haben, ist ein großer Verdienst der SPD. Aber die Wahlen waren damit nicht zu gewinnen – nicht in einem Land, wo allgemeiner Wohlstand herrscht und wo der Kanzler Symbol dieses Wohlstandes ist. Im Grunde hoffte die SPD darauf, sie werde durch die Fehler der Union den Wahlkampf gewinnen.

Diese Passivität war es, die viele Wähler weiter zähneknirschend CDU wählen ließ. Auch die CDU ist ja nicht durch die Fehler der SPD groß geworden – obwohl Adenauer solche Fehler in den Anfangsjahren der Bundesrepublik unbarmherziger ausgenutzt hat, als es 1965 die SPD in ihrer staatspolitisch vornehmen Art tat. Die CDU hat nach 1945 den Mut gehabt, unpopulär zu sein; weder Erhards Wirtschaftsreform noch Adenauers stufenweise Integration der Bundesrepublik in die westliche Allianz waren ja von vornherein Wahlschlager. Die CDU packte damals einen Zipfel vom Mantel der Geschichte und hielt ihn fest. Heute hat sie immer noch einen Fetzen davon in der Hand, die Geschichte aber ist weitergegangen. Und die SPD? Manche behaupten, sie habe die Zeichen der neuen Zeit besser verstanden, sie habe begriffen, wohin der Wind der großen Politik weht. Wenn dem so ist, so hat sie es im Wahlkampf sorgfältig verborgen.