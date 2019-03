Von Werner Höfer

Im Traumbuch mancher Männer figuriert sie in der Rubrik "Nordische Schönheit". Sie ist groß und schlank und so blond, daß selbst der skeptische Betrachter auf den ersten Blick bereit ist, für Natur zu halten, was sich bei manchen Damen beim zweiten Blick als Chemie entzaubert. So sehen die Schwedinnen aus, die ihre akademische Qualifikation durch weiße Studentenmützen kleidsam anzeigen. Die Farbe ihres ärmellosen Kleides heißt im koloristischen Katalog der Couturiers "türkis". Das Material ist teils Wildleder, teils Schafswolle. Sie sollte es einmal mit den modischen Reißbrettkonstruktionen à la Courrèges versuchen ...

Doch diese junge Dame ist alles andere als die Vertreterin eines jener Berufe, wie sie im Traumbuch mancher Mädchen erscheinen: Sie ist weder Mannequin noch Photomodell, weder Starlett noch Playgirl; sie ist... Politikerin, eben erst, als die objektiv jüngste und subjektiv schönste, in das Hohe Haus gewählt, über die SPD-Landesliste von Baden-Württemberg. Ihr Bild und ihr Name erreichten bereits in der Wahlnacht eine Publizität, über die ihre Parteifreunde vielleicht glücklich sind, sie selbst aber recht unglücklich ist. Denn auf der glatten Stirn dieser Jung-Parlamentarierin namens Dr. Ursula Krips ziehen steile Unmutsfalten auf, wenn sie daran erinnert wird, daß eilfertige Reporter ihr den Titel "Miß Bundestag" verpaßt haben:

"Politik ist doch kein Schaugeschäft! Ich finde es schon fatal, wenn man bei der Beurteilung der Männer, die sich der Politik widmen, Maßstäbe anlegt, die mit Gesinnung oder Leistung nichts zu tun haben. Aber geradezu ärgerlich finde ich es, wenn man einer Frau, die sich für die Politik entschieden hat, einen Titel aufzwingt, der ihr die Arbeit eher erschwert als erleichtert."

"Aber es ist doch keine Schande, gut auszusehen!"

"Natürlich nicht! Wenn ich leidlich aussehen sollte, ist das eine Eigenschaft, die für meine private Existenz vielleicht interessant ist, aber für meine politische Arbeit ohne Interesse sein muß. Und wenn ich darauf achte, wie ich mich pflege und anziehe, so tue ich nichts anderes, als heutzutage alle Frauen, erst recht die berufstätigen, in aller Welt tun. Ich ärgere mich auch deshalb über diesen dummen ‚Miß-Titel‘, weil er einen völlig ungerechtfertigten Abstand schaffen könnte zu anderen Frauen im Parlament. Um so mehr freue ich mich über den Zuspruch von Annemarie Renger, die auch einmal unter dieser ‚Miß‘-Bezeichnung zu leiden hatte. Sie hat mich an den Ärger erinnert, den sie in ihrer Leidenszeit zu ertragen hatte. Sie tröstete mich aber mit der Erfahrung, daß man sich auch daran gewöhnt, und daß dieser alberne Titel ohnehin keiner Frau ein Leben lang erhalten bleibt."

"Alsdann: Kein Wort mehr von ‚Miß Bundestag‘, sondern nur noch ein paar Fragen an Frau Dr. Ursula Krips, Mitglied des Bundestages. Sie leben in Köln, arbeiten in Bonn und wurden gewählt in Stuttgart."