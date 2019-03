R. S., Bonn, Ende September

Staatssekretär Carstens hat in Moskau mit maßgeblichen Vertretern der Sowjetregierung mehrere Stunden lang Gespräche über die deutsche Frage geführt. Seine prominentesten Gesprächspartner waren der stellvertretende Außenminister Kusnezow und dessen Kollege Semjonow, der als einer der besten und einflußreichsten sowjetischen Deutschland-Kenner gilt.

Carstens ließ es weder an Geduld noch an Überzeugungskraft fehlen. Viele seiner Argumente wurden von seinen Gesprächspartnern jedoch einfach übergangen. In den politischen Fragen hat Carstens daher so gut wie nichts ausrichten können.

Unter diesen Umständen wäre eine Reise des sowjetischen Ministerpräsidenten Kossygin nach Bonn fast eine Zeitverschwendung. Er hat offenbar auch nicht die Absicht, der Einladung Erhards zu folgen. Zwar war Moskau zu Staatssekretär Carstens sehr höflich, sehr korrekt; es fehlte nicht an protokollarischen Freundlichkeiten. Die Sowjets wären sogar bereit, über einen Handesvertrag mit der Bundesrepublik zu sprechen, und sie würden auch einen verstärkten Kulturaustausch mit der Bundesrepublik begrüßen. Sie sind aber nicht geneigt, auch nur die geringste politische Konzession zu machen – etwa in Bezug auf eine Berlin-Klausel. Der Kreml betrachtet die DDR als sozialistischen Vorposten, den zu entwerten er nicht in Betracht zieht.

Das ist das unmißverständliche Ergebnis der Carstens-Mission. Der Kreml beharrt auf seiner Drei-Staaten-Theorie. Zwar waren die Sowjets taktvoll genug, auch eine zufällige Begegnung zwischen Carstens und Ulbricht zu verhindern, aber zugleich verwiesen sie Carstens jedesmal robust auf den Weg nach Ostberlin, wenn er auch nur andeutungsweise von dem Wunsch nach stärkeren menschlichen Kontakten zwischen den beiden Teilen Deutschlands sprach.

Das Bonner Auswärtige Amt wird auch in Zukunft auf Initiativen in der deutschen Frage nicht verzichten – schon damit diese Frage nicht in Vergessenheit gerät. Aber nach der Rückkehr des Staatssekretärs aus Moskau ist sich das Amt noch stärker als vorher schon der Fragwürdigkeit solcher Bemühungen bewußt.