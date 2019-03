Don Quichottes Nachfahren auf der Iberischen Halbinsel und anderswo in Europa kämpfen nicht mehr gegen, sondern für Windmühlenflügel. Die romantische Welle, die den Gemütswert von Kaminen und Kerzen neu entdeckte und eine Hausse in "antiken" Möbeln auslöste, hat jetzt auch die Wind- und Wassermühlen erfaßt. Dem seit der Jahrhundertwende andauernden Mühlensterben soll Einhalt geboten werden. Die noch vorhandenen, nach dem Winde drehbaren Müller-Werkstätten sollen, wenn nicht um jeden, so doch um recht hohe Preise konserviert werden. Oder auch zu neuem Leben erweckt Man verwandelt sie in Aussichtstürme, Gaststätten, Jugendherbergen oder in Museen. Bereits abgerissene Mühlen werden originaltreu wieder aufgebaut. Der Ruf unserer Zeit nach Zusammenarbeit auf "internationaler Ebene" verhallte hier nicht ungehört: am 28. September beginnt im eleganten Seebad Estoril bei Lissabon der erste Internationale Kongreß für Mühlenkunde. Fachleute aus elf Ländern wollen eine Woche lang über Fragen des staatlichen Denkmalschutzes und über Restaurierungstechniken diskutieren, sie planen außerdem eine Geschichte der Windmühle in Europa sowie eine Mühlenkarte. Ja, und die "touristische Bedeutung" der alten Wind und Wassermühlen wird selbstverständlich ebenfalls erörtert.