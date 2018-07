Sind Chondrite Probestücke aus Urmaterie? / F. L. Boschke

„Sternschnuppen, Meteorite und Kleinstplaneten haben dazu beigetragen, das zu schaffen, was heute unsere Erde ist. Mehr als das, sie erzählen uns von dem was früher war, wie unsere Welt wurde, und sie helfen uns zu begreifen, wie auch unser Leben mit dem gegenwärtigen Stadium des Kosmos verknüpft ist“, schreibt Friedrich Boschke im Vorwort zu seinem Buch „Erde von anderen Sternen“, das in Kürze im Econ-Verlag erscheinen wird. Diesem mit spannenden Geschichten über Meteoritenfälle beginnenden und in sachkundiger Weise von den auf unseren Globus fallenden Trümmern aus anderen Welten, von alten und neuen Vorstellungen über das Universum, von Kometen und möglichem Leben auf fernen Gestirnen berichtenden Buch entnehmen wir das Kapitel über Chondrite – die häufigsten der Boten aus dem Kosmos.

Bis heute gibt es auf der Erde durchaus handgreifliche Materie, die sogenannten Tektite, über deren Ursprung wir, wenn wir es einmal ganz nüchtern betrachten, kaum viel mehr wissen, als daß sie vorhanden ist.

Anders, doch nicht sehr verschieden ist es bei der Hauptgruppe der Steinmeteorite, den Chondriten. Von ihnen dürfen wir heute zweierlei sagen, zwei Dinge, die von fundamentaler Bedeutung sind und die dennoch – oder vielleicht gerade deswegen – die Chondrite zu dem großen Rätsel werden lassen, das kein Meteoritenforscher bislang zu lösen vermochte.

Wir kennen kein irdisches Gestein, welches den Chondriten ähnlich ist!

Das Mischungsverhältnis der chemischen Elemente in den Chondriten ist jenem sehr ähnlich, das im Urnebel der Weltenschöpfung gewesen sein mag.

Die Frage, um die alle Überlegungen kreisen, lautet damit ganz schlicht: Wie beziehungsweise wo sind die Chondrite entstanden?

Die Bezeichnung „Chondrit“ leitet sich aus dem Griechischen her, wo „Chondros“ soviel wie „Korn“ bedeutet. Kleine Gesteinskörnchen sind das typische Kennzeichen dieses Meteoritentyps – und das müßte es sein, was uns die Antwort auf unsere Rätselfrage geben kann. Die Körnchen, die Chondren, sind etwa millimeter- bis erbsengroß, von unterschiedlicher Färbung und lassen sich hier leicht, dort schwer aus dem Muttergestein lösen. Kleine Chondren sind fast exakt kugelförmig, größere Chondren, besonders wenn sie eng nebeneinander liegen, meist weniger regelmäßig ausgebildet.