„Ihre Hauptsorge: Der Freund“ – so hieß die Überschrift zu einem Beitrag Horst Wetterlings (ZEIT Nr. 38), der sich mit den Problemen junger Mädchen zwischen sechzehn und achtzehn Jahren beschäftigte. Uns scheint, daß der folgende Brief, den eine Internatsschülerin an ihre jüngere Schwester richtete, vieles bestätigt – amüsant und enthüllend zugleich.

Liebes Schwesterlein!

Es kommen so die gewissen Jahre... Dein Brief war wirklich herrlich, und Du mußt verzeihen, daß ich geradezu neidisch (nicht nur „geradezu“) geworden bin. Ein ausführlicher Bericht von Katze über boys, boys, boys und Du?? Party bei Detlev! Schon Klasse! ... und da ich nun aus alter Erfahrung (!) sprechen kann, hier sind die erwünschten Tips:

1. Auf keinen Fall große Hoffnungen machen, so bleibt hinterher immer noch die Chance, freudig überrascht zu sein, anstatt enttäuscht.

2. Mach Dich schön! Haare aufdrehen und hinten hübsch toupieren. Wimperntusche findest Du in meinem Sekretär. Wundere Dich nicht, wenn sie schon etwas angeschimmelt ist, immer nur kräftig reinspucken. Aufpassen! Keine Fliegenbeinchen! Und so, daß es niemand merkt! (Am besten auch Vati nicht!) Nicht zu helle Lippen! Und sonst hast Du bei Deiner Schönheit ja nichts nötig.

3. In jeder Beziehung (!) zurückhaltend sein. Bei Diskussionen eher den Mund halten, bevor Du Mist redest, aber beim Tanzen ordentlich loslegen (ich meine in bezug auf Erzählen).

Tips zur Konversation: