Mindestmaß für britische Hotelbetten

Die British Travel Association hat in Zusammenarbeit mit dem Gaststättengewerbe einen Katalog ausgearbeitet, der 41 Vorschläge enthält, wie Hoteliers ihre Häuser moderner und wohnlicher gestalten können. Punkt eins: Das britische Hotelbett soll mindestens 1,80 Meter lang und 90 Zentimeter breit sein. Ferner wird empfohlen, in allen Zimmern genügend Papierkörbe und Aschenbecher bereitzustellen und dieselben auch mehrmals am Tage zu leeren.

Segelparadies Luzern

Als neue Attraktion bietet Luzern seinen Gästen das "Begleitete Segeln". Wer Lust zum Segeln hat, jedoch keine Kenntnisse in diesem Sport, der kann sich werktags von 9.30 bis 11.30 Uhr für elf Franken pro Person und Stunde ein Boot samt Steuermann mieten und unter sachkundiger Anleitung auf dem Vierwaldstädter See segeln. Unfallversicherung ist im Mietpreis eingeschlossen.

"Internationalisierung" in Ungarn

In den osteuropäischen Ländern stellt man sich immer mehr auf die Devisen bringenden Touristeninvasionen ein. So sehen sich die Ungarn durch die zunehmende Zahl ausländischer Kraftfahrer in ihrem Lande – 200 000 werden in diesem Jahr erwartet – veranlaßt, die Hauptrouten mit internationalen Verkehrszeichen zu versehen. Im Zuge dieser verkehrstechnischen "Internationalisierung" sollen jetzt auch bei der Verkehrspolizei Beamte mit Fremdsprachen-Kenntnissen eingestellt werden.

Touristenzentrum im Tessin