Von Marcel Reich-Ranicki

Er habe sich gegen den Kapitalismus und für den Sozialismus, gegen die Bundesrepublik und für die DDR entschieden. Also verkündet seit Monaten der deutsche Dichter Peter Weiss. Derartige Erklärungen konnten natürlich nicht ohne Echo bleiben.

Drüben respektvolle Anerkennung für den Einsichtigen, herzliche Begrüßung, aufrichtige Genugtuung, Freude und fast schon ein stiller Triumph. Das ist verständlich.

Eine Presse, die im Laufe der Jahre immer wieder Schriftsteller und Philosophen, Wissenschaftler und Künstler beschimpfen mußte, weil sie dem Land zwischen der Elbe und der Oder den Rücken gekehrt hatten, darf endlich auch einen Gewinn buchen – und wahrlich keinen geringen.

Hier hat man auf die Äußerungen von Weiss betreten und verärgert reagiert, oft spöttisch und zornig. Das ist wiederum verständlich.

Nur frage ich mich, wem und welcher Sache diejenigen nützen, die es für angebracht halten, über diesen hervorragenden Vertreter der deutschen Literatur unserer Zeit in einer Tonart zu schreiben, die auf beunruhigende Weise an die DDR-Presse erinnert und dort angeschlagen wird, wenn von "Republikflüchtigen" die Rede ist. "Wie sich die Bilder gleichen...", singt Cavaradossi im ersten Akt der "Tosca".

Unter den Journalisten, die sich melden, um den Dichter des "Abschied von den Eltern" und der "Verfolgung und Ermordung des Jean Paul Marat" zu verdammen, fehlt es nicht an solchen, die offenbar keine Hemmungen kennen. Ein Kommentator der Welt am Sonntag (vom 12. September) geht sogar so weit, sich zu überlegen, ob Peter Weiss nicht auf die deutsche Sprache verzichten und es "lieber mit dem Schwedischen versuchen sollte".