Was Hitler mißlungen, das haben die Reisebüros geschafft: die Eroberung der Welt. Kein Land, keine Stadt, kein Ort, kein Nest, kein Berg, kein See, die nicht von deutschen Touristen in friedlichem Zugriff genommen worden sind. Auf einem Feld sind unsere deutschen Organisationen allerdings geschlagen worden, überwunden durch ein Unternehmen in einem kleinen Nachbarland, der Schweiz.

Dieser Touristenverzehrapparat preist seine Objekte und deren Vorzüge an: erstklassige Hotels, beste Verpflegung, ununterbrochener Großeinsatz an Unterhaltung und Beschäftigung, wunderbare Natur, schneeweißer Strand ... der weißeste Strand ihres Lebens. Weißer geht es nicht. Und Sonne, immer nur Sonne, dazu die Preise. Alles, was immer man erfahren will, steht in den Prospekten und Inseraten.

Nur eines nicht.

Wo diese Märchengegend liegt. Ist es Beirut oder Travemünde?

Wozu auch ... Dieses Reisebüro hat den Sinn des Massentourismus folgerichtig gewertet. Auf die Fortbewegung kommt es an, auf das Woanderssein, auf die Schnelligkeit des Transports, auf die "Angabe": "Wir waren diesmal in Tokio, wo soll man auch hin, wir hatten nur vierzehn Tage."

Otto Julius Bierbaum schreibt – im Jahre 1902 in seiner "Empfindsamen Reise im Automobil": "Lerne reisen, ohne zu rasen ... Reisen ist das Vergnügen, in Bewegung zu sein, sich vom Alltäglichen seiner Umgebung zu entfernen und neue Eindrücke mit Genuß aufzunehnehmen."

Ach ja. p. ch. b.