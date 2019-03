Bonn bleibt Bonn

Jede Stadt hat eine Vorstellung von dem, was sie ist oder zumindest in den Augen flüchtiger Besucher gern sein möchte. Diese teils durch Sehens- und Denkwürdigkeiten begründete, teils illusionistische Selbstinterpretation wird – sobald der städtische Säckel es zuläßt – veröffentlicht: In einem möglichst repräsentativen Prospekt. Vierzig Seiten umfaßt der Prospekt von Bonn. Ein ausgezeichnet gestaltetes Heft mit gutem Photomaterial, in dem sich die Stadt sechssprachig als die "Sehnsucht vieler Menschen aus der deutschen Heimat, aus den Ländern der Welt" empfiehlt. Am wenigsten pathetisch klingt der Satz, im englischen Textteil. Dort heißt es mit einer vernünftigen Einschränkung: "A town beloved by all who know it, both in Germany and abroad." Was aber möchte Bonn sein? Ein ganz klein wenig Castra Bonnensia (doch von den Römern blieb wenig), kurfürstliches Residenzstädtchen in reizvoller Landschaft, Universitätsstadt, rheinisches Großstädtchen mit Karnevalstradition, vor allem Beethovenstadt. Übrigens: "1949 wurde Bonn mit der schönen aber schwierigen Aufgabe (bedacht), der Bundesrepublik Deutschland bis zur Wiedervereinigung als vorläufige Bundeshauptstadt zu dienen." Eine Aufgabe, die dem Herausgeber des Prospektes (Amt für Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehr der Stadt Bonn) eher schwierig als schön zu sein scheint. Denn das Provisorium Bundeshauptstadt nimmt den kleinsten Teil der Broschüre ein: zwei Photoseiten und vier Textzeilen. Bonn bleibt doch Bonn.

Der erste Schritt

In Frankreich wird der zusätzliche Preis für das "Couvert" (Gedeck) abgeschafft. Noch in diesem Herbst soll die Neuregelung mit der man vor allem den Wünschen ausländischer Touristen entspricht, gesetzlich festgelegt werden. Die in den romanischen Ländern verbreitete gastronomische Tradition, dem Gast für das Gedeck zusätzlich einen Franc und mehr abzuverlangen, hatte die Ausländer immer wieder verärgert, denn für sie sind Besteck, Geschirr und Serviette selbstverständlicher Bestandteil eines Menüs. Und steter Ärger vermindert die Reiselust. Deshalb diese Maßnahme, die von Optimisten sicherlich als ein "erster Schritt zur Besserung" im teuren Reiseland Frankreich gesehen wird. Pessimisten wird man allerdings kaum von der Überzeugung abbringen können, daß der abgezogene Gedeckpreis den Menüpreis heimlich anschwellen läßt.

Urlaub zu verschenken

Eine bekannte Firma in Schweden hat zur gängigen Urlaubzeit offensichtlich besonders schwer gegen den Arbeitskräftemangel zu kämpfen. Sie sieht sich genötigt, ihre Arbeitnehmer an die "soziale Kette" zu legen. Das heißt in diesem Fall: Arbeiter und Angestellte, die ihren Urlaub nicht im Sommer sondern im Herbst nehmen, bekommen von der Firma einen Ferienaufenthalt in Palma de Mallorca bezahlt.