Wie Wien zur Weltstadt demoliert wurde – und eine Analyse der Hintergründe

Von Alfred Prokesch

Noch steht sie da, breithüftig und ein wenig behäbig in ihrem ländlichem Barock, auf dem buckligen Pflaster der Wiedner Hauptstraße im fünften Wiener Gemeindebezirk. Aber die Gerister sind schon am Werk. Der Meißel klingt, die Spitzhacke knirscht, die alte Rauchfangkehrerkirche, die eigentlich „Kirche zum Heiligen Florian“ heißt, wird abgelassen.

Ein mehr als zehnjähriger Kampf um die Erhaltung dieses Wiener Wahrzeichens, der lange Zeit im Verborgenen wogte und erst in den letzten Wochen noch einmal, ein letztes Mal, zu nicht allzu hellen Flammen aufloderte, ist damit zu Ende. Das Recht hat gesiegt, die Buchstaben eines Vertrages sind erfüllt. Auf der Strecke bleibt ein Stück Wien, um das es einem leid tun kann.

Auf dem Papier sieht freilich alles ganz harmlos aus. Hier eine Gemeindeverwaltung, die Straßenraum braucht, da eine Erzdiözese, die ihren Schäflein das Gotteshaus nicht nehmen lassen will. Also setzt man sich zusammen und schließt einen Vertrag: Die Gemeinde spendet ein Ersatzgrundstück, die Diözese baut darauf eine Ersatzkirche, alle sind zufrieden, und sollte doch noch etwas fehlen, baut man eben, fesch wie man ist, ebenan auch noch ein Ersatzwahrzeichen hin. Punktum, Streusand drauf.

Und genauso geschah es. Die Gemeinde spendete, die Erzdiözese baute, die Jahre vergingen, und jetzt, da die Ersatzkirche steht, muß St. Florian weg, denn er stört den Verkehr. Schließlich: Wer wird schon so verbohrt sein, die Zukunf: aufhalten zu wollen?

Aber dem ist nicht so. In Wien gibt es nämlich nicht die Spur eines Verkehrskonzepts, das diesen Abbruch, das irgendeinen Abbruch rechtfertigen würde. Die Stadtverwaltung ist seit dem Ersten Weltkrieg mehr oder weniger gezwungenermaßen so stark mit dem Wohnungsbau engagiert, daß sie schließlich das vernachlässigen mußte, was eine Ansammlung von Wohnungen erst zur Stadt macht und was die Angelsachsen so treffend mit dem unübersetzbaren Wort „facilities“ bezeichnen – nämlich alle Versorgungs- und Verkehrseinrichtungen. Alle diese „facilities“ sind in Wien daher unterentwickelt. Und jetzt, fünf Minuten vor Zwölf, sieht die Gemeindeverwaltung, von der politischen Opposition in die Enge gedrängt, ihren Fluchtweg in der fixen Idee einer Unterpflasterstraßenbahn – jener „Ustraba“, die von allen Millionenstädten in Europa und Übersee als vorgestrig abgelehnt wird und die sich auf der Münchner Verkehrsausstellung auch schon eine handfeste Blamage geholt hat.