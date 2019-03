In Hamburg werden die S-Bahn-Preise erhöht. Das war vorauszusehen; denn das ständig steigende Defizit der Bundesbahn zwingt dazu, die Tarife anzuheben. Es ist auch schon lange darüber diskutiert worden – vor Monaten. Doch dann war es lange Zeit trügerisch ruhig. Die Genehmigung für eine Anhebung der Tarife ruhte irgendwo und setzte Staub an.

Doch nun, einen Tag nach der Bundestagswahl, setzte Verkehrsminister Seebohm seine Unterschrift unter das Papier. Genau für die Zeit des Wahlkampfs war es im Ministerium offenbar in Vergessenheit geraten. Und es tauchte gerade zu dem Zeitpunkt wieder in der Unterschriftenmappe auf, als der Minister – in einem der Hansestadt benachbarten Wahlkreis – sein Bundestagsmandat für die nächsten vier Jahre in der Tasche hatte.

Es ist geradezu grotesk, für wie dumm offenbar Bonner Politiker ihre Wähler halten, besonders wenn es um Maßnahmen geht, die – Wahlkampf hin, Wahlkampf her – nun einmal notwendig sind. hm