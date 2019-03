OTHELLO

Von William Shakespeare

The National Theatre of Great Britain

Berliner Festwochen

Um dieses Gastspiel aus London zu gewinnen, wurde der Beginn der Berliner Festwochen 1965 um einen Tag vorverlegt. Das Volksbühnentheater konnte den Ansturm der Zuschauer bei weitem nicht fassen, denn dieser Aufführung war internationaler Ruhm vorausgeeilt. Als sich im Schluß der ersten Vorstellung Stürme von Bravo-Rufen auf Laurence Olivier konzentrierten, der die Titelrolle gespielt hatte, trat Sir Laurence aus der Phalanx seiner Kollegen hervor an die Rampe. Mit entwaffnend bescheidenen Worten sagte er, welche Ehre es für das Englische Nationaltheater sei, dessen künstlerischer Direktor Olivier ist, gerade in Berlin auftreten zu dürfen und hier so herzlich empfangen zu werden.

Das Verhalten des Berliner Publikums und das offenkundige Wissen des Intendanten Olivier um die Anfangssituation seines Instituts, das als staatlich subventioniertes Ensembletheater nach deutschem Vorbild organisiert ist, machen es dem Kritiker schwer, die Leistung als Ganzes abzuwägen. Handelte es sich um eine reisende Theatertruppe, die sich rings um einen Star gebildet hätte, so wäre die Situation klar. Dieser Star (wider Willen) ist der große Laurence Olivier. Sein Othello gehört zu den bewunderungswürdigsten Virtuosenleistungen, die auf Schauspielbühnen augenblicklich zu sehen sind.

Olivier spielt den Mohren eindeutig als Neger. Er tritt in kurzen Kitteln auf, über die nur für Amtshandlungen der Mantel seiner venezianischen Generalswürde geworfen wird. Im Brustschlitz leuchtet auf dem schwärzlichen Körper ein goldenes Kreuz. Wenn Othello es sich vom Halse reißt und wegwirft, hat ihn das Chaos überflutet. Die tragische Fallhöhe des Charakters erscheint vergrößert. Mit selbstsicherer Festigkeit tritt der Liebende im Senat auf. Seine wohlklingend weiche, tiefe Stimme hat nichts Militärisches. Auch wenn er über und mit Desdemona spricht, klingt nicht Leidenschaft, nicht Verliebtheit mit. Dieser fast väterlich erscheinende Othello hat eine späte Liebe zu seinem tiefsten Wesensgrund gemacht. Innere Ruhe verläßt ihn nicht einmal bei den ersten Verdachtsäußerungen Jagos.